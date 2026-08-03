Servicepersonal Skapa fantastiska matupplevelser
Östra Street Food AB / Servitörsjobb / Umeå Visa alla servitörsjobb i Umeå
2026-08-03
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Bli en del av vårt förstklassiga serviceteam på stadens nyaste indiska restaurang
Vi söker trevliga, engagerade och serviceinriktade personer som vill arbeta i vårt serviceteam på en nyöppnad indisk restaurang av högsta klass.
Detta är en spännande möjlighet att bli en del av ett högkvalitativt restaurangkoncept där exceptionellt värdskap, känsla för detaljer och skapandet av minnesvärda gästupplevelser står i centrum för allt vi gör.
Som en del av vårt serviceteam spelar du en viktig roll i att välkomna gäster, leverera utmärkt service och se till att varje besök blir en minnesvärd matupplevelse.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Välkomna och ge professionell service till restaurangens gäster
• Ta emot beställningar av mat och dryck på ett korrekt och effektivt sätt
• Servera mat och dryck enligt högsta restaurangstandard
• Ge rekommendationer från menyn och hjälpa gäster med frågor
• Säkerställa ett smidigt arbetsflöde mellan gäster, kök och bar
• Upprätthålla ordning och renlighet i matsalen
• Stötta teamet under intensiva arbetspass
• Skapa en varm och minnesvärd atmosfär för varje gästPubliceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av restaurangservice, värdskap eller kundnära arbete är meriterande
• Utmärkt kommunikations- och serviceförmåga
• Positiv inställning och passion för värdskap
• Förmåga att arbeta effektivt i en fartfylld restaurangmiljö
• God känsla för detaljer och ett professionellt bemötande
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av restauranger med hög standard eller indiska restauranger är en fördel
Vad vi erbjuder:
• Deltidstjänst (50 %)
• Möjlighet att arbeta på en indisk restaurang av högsta klass
• En professionell och stöttande arbetsmiljö
• Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom värdskap
• Bli en del av lanseringen och utvecklingen av ett spännande nytt restaurangkoncept
• Arbeta tillsammans med ett passionerat och engagerat team
Om du tycker om att skapa exceptionella gästupplevelser och vill vara med på en spännande resa inom restaurangbranschen, ser vi fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: careers@pkfoods.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östra Street Food AB
(org.nr 559528-0792)
906 29 UMEÅ Arbetsplats
Restaurang Rooh Jobbnummer
10019170