Massör /Massageterapeut till helger
Fotinos De Juan, Sofia / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-08-03
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Vi söker en massör/massageterapeut som kan jobba hos oss lördagar och/eller söndagar 4-5 pass per månad. Passen är 5 timmar kl 11-16 och du jobbar själv i vår fina mottagning i Telefonplan.
För att söka är det viktigt det att du uppfyller alla nedanstående villkor:
• Du är diplomerad inom klassisk svensk massage alt. studerande naprapat och försäkrad genom yrkesförbund
• Du har eget företag med registrerad F-Skatt och fakturerar timlön
• Du har minst 6 månaders arbetserfarenhet av massage på företag eller mottagning.
• Du är flyttande på svenska
Det är meriterande om du kan flera massagetekniker t.ex. lymfmassage, idrottsmassage mm.
Vi välkomnar ansökan från massörer i alla åldrar, könstillhörigheter och kulturer.Du fakturerar timlön som baseras på din kompetens och erfarenhet.
Välkommen att mejla ditt CV och några rader om dig samt foto på syster.stockholm@gmail.com
OBS! Vi tar inte emot telefonsamtal pga arbetet med kunder. Mejla gärna med frågor så svarar vi så snart vi kan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16
E-post: syster.stockholm@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Massör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fotinos De Juan, Sofia
Tellusborgsvägen 73B (visa karta
)
126 29 HÄGERSTEN Arbetsplats
Syster Friskvård Kontakt
Grundare
Sofia Fotinos de Juan syster.stockholm@gmail.com Jobbnummer
10019173