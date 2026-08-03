Customer Service Specialist - Heltid (Norska/Engelska)
Barona Professionals AB / Kundservicejobb / Solna Visa alla kundservicejobb i Solna
2026-08-03
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Barona är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag. Vi erbjuder outsourcing av kundservice och använder den senaste tekniken för att skapa effektiva och lönsamma partnerskap. Vi erbjuder spännande möjligheter till dig som vill ta nästa steg i karriären.
Barona grundades i Helsingfors, Finland 1999. Idag finns vi i 10 länder🌏
Customer Service Specialist – (Norska/Engelska)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid 100% arbetstiderna är kontorstider måndag-fredag
Plats: Onsite Solna med möjlighet att arbeta hybrid 2 dagar i veckan
Talar du norska och engelska flytande och söker ett arbete inom kundservice? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Vi söker nu en Customer Service Specialist till vårt nya team i Solna. Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
I rollen kommer du att ge kundservice för flera av våra samarbetspartner via telefon, chatt och e-post. Du hjälper kunder med frågor, ger support och arbetar för att skapa en positiv kundupplevelse i varje kontakt.
Du blir en del av ett engagerat team där service och samarbete står i fokus.
Vi söker dig som
Talar och skriver flytande norska och engelska
Har ett genuint intresse för kundservice.
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och har en positiv inställning.
Trivs med att kommunicera med människor och arbeta i ett högt tempo.
Meriterande men inget krav:
Kunskaper i svenska
Erfarenhet från kundservice
Vi erbjuder
Anställningen inleds med en grundlig introduktion och stöd från erfarna kollegor.
Vi har kollektivavtal genom Unionen och lönespannet för denna tjänst ligger mellan 22 000 och 25 000 kronor per månad, beroende på erfarenhet.
Utgångspunkt: kontoret i Solna, med möjlighet till hybridarbete efter utbildning
Ett omväxlande arbete med flera olika uppdragsgivare.
Om Barona Contact Center
Barona Contact Center erbjuder dig en stimulerande och händelserik arbetsmiljö. Barona har kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag. Du kommer arbeta nära din teamledare och erbjudas kontinuerlig coachning och kompetensutveckling. Vi är ett sammansvetsat gäng som har roligt tillsammans och vi arbetar aktivt för en öppen och positiv företagskultur. Hos oss har du kul på jobbet.
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via mejl, så ansök till tjänsten via vår hemsida. Vid frågor relaterade till processen, varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare
Varmt välkommen med din ansökan!
Mer om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund men levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.
Läs mer här: https://barona.se/om-barona/
INDGEN Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167)
171 54 SOLNA Arbetsplats
Barona Contact Center AB Kontakt
Recruitment Specialist & Consulting Manager
Elin Nilsson elin.nilsson@barona.se +46725112120 Jobbnummer
10019183