Stödassistent till Kottidsverksamhet för barn och unga
Hörby kommun / Vårdarjobb / Hörby Visa alla vårdarjobb i Hörby
2025-09-05
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Vi söker stödassistent till Korttidsverksamheten för barn och unga i Hörby.
Anställningen är i form av tillsvidare anställning.
Kortidsverksamheten omfattar både korttidstillsyn enligt LSS 9§7 för ungdomar över 12 år och korttidsvistelse enligt 9§6 för barn, ungdomar och unga vuxna. Som stödassistent hos oss kommer du att ha ett meningsfullt och stimulerande arbete med stort ansvar. Ditt uppdrag är att, tillsammans med övriga i arbetslaget, arbeta för att barnen får ett gott bemötande samt stöd och individanpassad hjälp. Genom att stimulera och stärka barnen på deras fritid ger du den enskilde hjälp att växa och utvecklas för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Med god och tydlig kommunikation har du ett lågaffektivt bemötande och arbetar med utgångspunkt utifrån att upprätta, driva och följa upp individers genomförandeplaner. Hänsyn tas utifrån varje individs individuella behov och ett starkt barnfokus ska införlivas där självbestämmanderätt har en central roll.
Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där varje individ ska få en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro.
Arbetstiden är schemalagd men varierar utifrån behovet i verksamheten. Sovande jour och ensamarbete kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, har gått barn- och fritidsprogrammet eller har annan likvärdig pedagogisk utbildning.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom barn och unga med funktionsvariation, gärna med autismspektrumdiagnoser. Det är av betydelse att du har god självkännedom, är lugn, kan reflektera över dina styrkor och svagheter, har ett respektfullt bemötande med god empatisk förmåga samt ser värdet av ett gott samarbete med kollegor och andra aktörer.
Det är meriterande om du har B-körkort manuell växlad bil.
Stor vikt läggs vid ditt engagemang, personliga egenskaper, att du har ett pedagogisk synsätt och är tydlig i din kommunikation.
Erfarenhet inom omsorg är meriterande men personlig lämplighet är av stor vikt.
Du måste vara 18 år och äldre.
Vänta inte med din ansökan då vi tillämpar löpande urval!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tack på förhand! Ersättning
