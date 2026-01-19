Stödassistent till Kabelgatan
2026-01-19
Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en ny stödassistent till vårt serviceboende i Centrum på Kabelgatan 2.
Vi öppnade i september 2022 och består av 8 lägenheter där målgruppen främst är personer med diagnoser inom psykiatri.
Vi söker dig som vill arbeta vaken natt där du trivs att arbeta självständigt med att stötta våra hyresgäster. Hyresgästerna på serviceboendet har olika psykiatriska diagnoser, missbruk, samsjuklighet eller högfungerande autism. Ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor skapa en servicebostad där vi främjar självbestämmande, delaktighet och där hyresgästerna inspireras och motiveras till att använda, utmana och utveckla sina förmågor. Vi arbetar med individuella pedagogiska lösningar för att ge varje hyresgäst goda förutsättningar för att lyckas och därigenom utvecklas. Boendet är en dygnet runt-verksamhet där vi utgår från hyresgästernas behov och kan behöva revidera arbetstider utifrån det.
Vi arbetar enligt evidensbaserade metoder så som ESL, MI, LAB och tydliggörande pedagogik. I rollen som stödassistent ingår kontaktmannaskap, vilket innebär att du har utökat ansvar kring en eller flera hyresgäster. I detta ingår bland annat att ta fram individuellt anpassat arbetssätt, social dokumentation och att samverka i det professionella nätverket runt hyresgästen. Som stöd till dig i detta arbete finns det stödpedagog på enheten.
Du kommer verka för och vara en del av den goda arbetsmiljön, som skapar ett gynnsamt klimat både för hyresgästernas och kollegernas utveckling. Tillsammans gör vi ett viktigt och meningsfullt arbete som gör skillnad i människors liv. I arbetsuppgifterna ingår även läkemedelshantering enligt delegering och i hemmet vanligt förekommande sysslor, så som matlagning, tvätt och städning.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Vård och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildningen eller Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad. Du behöver ha godkänt i svenska 1 eller svenska som andra språk 1. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Du har tidigare erfarenhet av att arbetat inom psykiatrin och vi ser det som meriterande om du har arbetat med personer inom missbruk och samsjuklighet. Har du dessutom kunskap av att arbeta med metoder som MI (motiverande intervju), ESL (ett självständigt liv) och LAB (lågaffektivt bemötande) är det meriterande.
Som person ser vi att du har egenskaper som flexibilitet, helhetssyn, intresse för och förmåga att tillsammans i grupp bedriva utvecklingsarbete inom nya arbetssätt. Det är viktigt att du är lyhörd för de signaler du får och att du uppmuntrar hyresgästen att uttrycka sin egen vilja. Du ska ha ett gott bemötande, en god pedagogisk förmåga och tålamod. Du samarbetar väl med dina kollegor samtidigt som du är trygg i ensamarbete.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden. I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3). Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av
personuppgifter skall ske enligt GDPR. Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
