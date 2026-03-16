Stödassistent till gruppbostaden Fjällblomman
Om jobbet
Nu söker vi en ny kollega till Fjällblomman!
Vår gruppbostad är belägen i Rannebergen i nordöstra Göteborg och här bor sex vuxna personer med intellektuella funktionsvariationer och psykiska svårigheter.
För oss är struktur, tydlighet och lågaffektiv bemötande viktiga delar i det dagliga arbetet.
I verksamheten arbetar idag sex stödassistenter och en stödpedagog. Vi ger stöd utifrån individuellt upprättade genomförandeplaner och arbetar pedagogiskt med gemensamma mål och metoder. Vårt mål är att skapa förutsättningar för varje individ att leva ett så meningsfullt och självständigt liv som möjligt.
Som stödassistent deltar du aktivt i både praktiska och pedagogiska arbetsuppgifter i vardagen. Du ger stöd, service och omvårdnad utifrån varje brukares behov, med respekt för integritet och medbestämmande. Arbetet innebär både vardagsnära och planerade insatser, alltid med individens egna mål i fokus.
Vi arbetar med lågaffektivt bemötande samt andra metoder såsom AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation), tecken som stöd och tydliggörande pedagogik. I tjänsten ingår även social dokumentation och att aktivt följa upp genomförandeplaner, kontaktmannaskap och samverkan med interna och externa parter som är nyckelpersoner för hyresgästens liv.
Vi erbjuder dig ett varierande och meningsfullt arbete, där du har möjlighet att påverka arbetets innehåll och göra verklig skillnad i människors liv!
Arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid, sovande jour samt varannan helg.Publiceringsdatum2026-03-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från vård-och omsorgsprogrammet, stödassistentutbildning eller barn-och fritidsprogrammet med inriktning socialt- eller pedagogiskt arbete. Utbildningskravet är också uppfyllt om du har en eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet som omfattar minst 200 yh-poäng eller 120 högskolepoäng. Alternativt 60 högskolepoäng och minst två års erfarenhet av arbete med stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Utbildningen ska ha relevanta poäng inom beteendevetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete och (psykiatrisk) omvårdnad eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kommunikationen är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Godkänt betyg i minst svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 är ett krav. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Erfarenhet av arbete med personer med intellektuella funktionsvariationer och psykiska svårigheter är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av och kunskap om någon eller flera av följande metoder:
- Lågaffektivt bemötande (LAB)
- Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
- Tecken som stöd
- Motiverande Samtal (MI)
- Ett Självständigt Liv (ESL)
- Individens behov i centrum (IBIC)
- Tydliggörande pedagogik
Det är meriterande om du har kunskap om social dokumentation samt erfarenhet av att upprätta genomförandeplaner.
Vi söker dig som motiveras av att göra verklig skillnad och som vill bidra till ökad självständighet för dem vi finns till för.
Som person är du trevlig och hjälpsam som bemöter andra med respekt, även i stressiga situationer. I ditt arbete är du uppmärksam, samarbetsinriktad och lyhörd för andra människors behov, känslor och åsikter. Du känner dig trygg i pressade och utmanande situationer och kan behålla lugnet när det behövs. Du har förmåga att balansera de krav som ställs på dig och kan fatta välgrundade och ansvarsfulla beslut.
Är du vår nya stödassistent som vi söker?
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning.
Urval och intervjuer kan påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1293".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Exhlale Shipoli exhlale.shipoli@funktionsstod.goteborg.se 031-3651327
