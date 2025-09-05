Stödassistent till gruppbostad Grytnäsvägen
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 800 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
Grytnäsvägens gruppbostad inom LSS är belägen i ett lugnt villaområde med närhet till skog och vackra promenadstråk. Personalgruppen består av 10 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en meningsfull vardag för de boende. Arbetet är varierande och kräver god samarbetsförmåga, tålamod och ett genuint intresse för människor. Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Att vara stödassistent är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka. Uppdraget innebär att stödja/hjälpa och finnas för våra brukare i vardagen med allt från matlagning, personlig hygien till aktiviteter. Genom att arbeta med struktur och förutsägbarhet skapar du de bästa förutsättningarna utifrån varje individs funktionsförmåga där integritet är en självklarhet. Målet är att individen får ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv utifrån hens egna förutsättningar och behov. Ditt bemötande är centralt i arbetet.
I din roll ingår det att utforma, upprätta och följa upp genomförandeplaner och arbetsbeskrivningar samt medverka till att verksamheten har en god kvalitet. Du kommer även att samverka med god man, anhöriga, habiliteringen och övriga kontakter vid hälso- och sjukvården.
I arbetet ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt social dokumentation.
Arbetet innebär tjänstgöring dag, kväll, jour natt och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor, har lätt för att samarbeta och trivs med uppdraget som innebär att ge omsorg av högsta kvalitet.
För arbetet krävs det att du har en godkänd undersköterskeutbildning eller gått barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning arbetsgivaren finner likvärdig.
Du har erfarenheten av att arbeta med personer med funktionsnedsättning och olika kommunikationssvårigheter. Har du kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), taktil kommunikation eller taktilt teckenspråk så är detta meriterande.
Att arbeta med människor med särskilda behov innebär att arbeta i en skiftande vardag. Du har förmågan att behålla ditt lugn även i pressade lägen, kunskap om lågaffektivt bemötande och neuropsykiatriska funktionshinder som autism är meriterande.
Du har pedagogisk förmåga och drivs av utmaningen och glädjen i att skapa de bästa förutsättningarna för att de boende ska känna trygghet i vardagen och utveckla sina funktioner.
En del av arbetet innebär ensamarbete så du behöver trivas med att arbeta självständigt och på egen hand. Vissa arbetsmoment kan innehålla tunga lyft och förflyttningar vilket kräver en fysik som klarar detta.
För att kunna dokumentera krävs goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Då arbetet innebär att använda olika tekniska kommunikationslösningar krävs även grundläggande datakunskap.
Arbetet innefattar förflyttningar och rörelse så du bör ha en fysik som klarar detta.
B-Körkort är ett krav.
Här inom Avesta kommun månar vi om våra anställda. Du som medarbetare på Avesta kommun har möjlighet att använda både friskvårdstid och ett friskvårdsbidrag, du har fri tillgång till personalgym, upp till 30 fria bad i något av kommunens badhus varje år samt andra fria friskvårdsaktiviteter som kommunen anordnar.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt för att uppfylla de krav GDPR ställer ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
