Stödassistent till gruppbostad Akaciastigen
2025-08-27
Gruppbostaden på Akaciastigen våning 2, är beläget i bostadsområdet Bråten Park med närhet till centrum, busshållplats, sjukhus, affär, natur samt promenad och cykelvägar. Här arbetar elva stödassistenter och en stödpedagog med uppdrag att ge bästa möjliga omsorg till våra sex boende.
Nu behöver vi rekrytera en stödassistent för ett vikariat på sex månader.
Har du arbetserfarenhet från LSS-området? Är du en lugn och förtroendeingivande person? Då kan detta uppdrag vara något för dig!
Som stödassistent arbetar du brukarnära i deras livsmiljö och är en del av det brukarnära arbetet. I ditt uppdrag som stödassistent arbetar du enligt LSS-lagstiftningen för att ge personer som bor på boendet en god livskvalité. Detta innebär att på ett positivt sätt uppmuntra, stimulera och engagera varje person till ökad självständighet samt skapa kontinuitet och trygghet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att utifrån den enskildes behov ansvara för omvårdnad och stötta denne med bland annat personlig hygien, tvätt, måltider, städning, samhällskontakter och stöd vid fritidsaktiviteter. Du kommer även att samarbeta med många olika parter, exempelvis anhöriga, stödpedagog, daglig verksamhet, sjuksköterska med flera. I arbetet ingår även skriftlig dokumentation. Du arbetar efter uppgjorda planer och rutiner och arbetstiderna är oregelbundna med dag, kväll och helg.
Det är viktigt att du är lyhörd för de signaler du får från de boende och att du försöker uppmuntra till delaktighet. En viktig arbetsuppgift är att arbeta för att den enskilde själv ska vara delaktig i planeringen av stödet samt i samhällslivet.
Tjänsten innebär ett vikariat på 100 % under perioden 251101-260430, med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker tjänsten är utbildad undersköterska eller barnskötare. Alternativt har du annan eftergymnasial beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* Intellektuell funktionsnedsättning
* Tydliggörande pedagogik
* Lågaffektivt bemötande
* TAKK
* Omvårdande arbetsuppgifter
Vid arbete på Akaciastigen våning 2 är det viktigt att du är trygg som person och att du är lyhörd gentemot de boendes behov. Du är ansvarstagande, ser lösningar istället för hinder och tycker det är roligt med varierande arbetsuppgifter. Som person är du duktig på att motivera och engagera de boende i sitt dagliga liv och aktiviteter.
Andra personliga egenskaper som är viktiga för att klara uppgiften är nyfikenhet i att möta människor och ha individens behov i centrum.
Körkort är ett krav för tjänsten.
Vi hanterar ansökningar löpande vilket betyder att intervjuer kan ske innan sista ansökningsdatum. När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser.
Varmt välkommen med din ansökan!
