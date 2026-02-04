Stödassistent till gruppboendet Västby
2026-02-04
Till Funktionsstöd söker vi nu medarbetare som vill vara med och utveckla vårt gruppboende Västby som ligger i Molkom.
Västby är ett boende för fem vuxna personer med i huvudsak olika neuropsykiatriska diagnoser.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att hjälpa och stödja dom boende till ett meningsfullt liv utifrån den enskildes behov och förutsättningar. På Västby anpassar vi pedagogiken efter den boende och det ingår i arbetet att ta till sig nya arbetssätt, utveckla och förändra dessa. Dokumentationen är en stor och viktig del i arbetet. I rollen ingår även boendestöd för kunder som bor i eget hem.
Arbetet innebär oregelbunden schemalagd arbetstid med helgtjänstgöring varannan helg.
Bilaga J tillämpas.Kvalifikationer
Du ska ha adekvat utbildning så som exempelvis behandlingsassistent, undersköterska eller liknande eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser även att du har dokumenterad erfarenhet från liknande arbete.
Det är meriterande om du har kunskap om neuropsykiatri samt erfarenhet av att arbeta utifrån ett kognitivt förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där flexibilitet och initiativförmåga är mycket viktiga egenskaper. Vidare har du ett professionellt förhållningssätt och förmåga att samverka med den enskilde, anhöriga, kolleger och andra för arbetet viktiga professioner.
Datavana samt B-körkort är ett krav.
Urval och intervjuer kommer ske fortlöpande under ansökningsperioden.
Innan bekräftad anställning efterfrågar vi utdrag ur belastningsregistret.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Funktionsstöd, FS Enhet 4 Kontakt
Ann-Louise Wall 0545405591 Jobbnummer
9722303