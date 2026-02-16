Stödassistent till Funktionsstöd
2026-02-16
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.
Nu söker vi en stödassistent till Boendestöd inom Socialpsykiatrin.
Boendestöd syftar till att engagera, uppmuntra och motivera den enskilde till ett mer självständigt, tryggt och meningsfullt liv. Insatsen är individanpassad och utgår från varje persons behov, mål och förutsättningar. Stödet ges i den enskildes hem och/eller ute i samhället och bidrar till ökad självständighet, förbättrad funktionsförmåga och ökad delaktighet i samhällslivet.
Vill du vara med och forma framtidens stöd inom socialpsykiatrin? Då ser vi fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som stödassistent inom boendestöd arbetar du nära personer med psykisk ohälsa, med eller utan samtidig missbruksproblematik, samt personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetet utgår från individuell planering samt genomförandeplaner som tas fram i samverkan med brukaren.
Ditt uppdrag är att ge praktiskt, pedagogiskt och motiverande stöd i vardagen, med målet att den enskilde på sikt ska kunna utföra sina aktiviteter mer självständigt. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att du:
* ger stöd i vardagliga sysslor såsom matlagning, städning, tvätt och struktur i vardagen
* stödjer vid inköp, ärenden och aktiviteter i närmiljön
* arbetar med social träning samt stödjer individen i att skapa och upprätthålla sociala kontakter och fritidsintressen
* ger stöd i kontakter med myndigheter, vårdaktörer och andra samarbetspartners
* planerar, dokumenterar, följer upp och utvecklar insatser utifrån individuella mål
Arbetet präglas av delaktighet, självbestämmande och respekt för individens egna resurser. Verksamheten arbetar utifrån ett individanpassat förhållningssätt, respektfullt bemötande och att individen garanteras inflytande över sin vardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidareutbildning inom neuropsykiatri, missbruk eller närliggande områden är meriterande. Du har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning och är väl förtrogen med arbetssätt såsom Ett självständigt liv (ESL). Du har tidigare erfarenhet av dokumentation och genomförandeplaner. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av metoder såsom lågaffektivt bemötande, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), motiverande samtal (MI) samt Yrkesresan. Rollen kräver att du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, goda IT-kunskaper och B-körkort för manuell växellåda. Du behöver även kunna cykla för att kunna transportera dig mellan olika enheter.
Som person är du trygg, stabil och professionell i ditt bemötande. Du har förmåga att skilja mellan det personliga och professionella samt möter andra med respekt och förståelse. Arbetet kräver flexibilitet och lösningsfokus, då vardagen kan variera. Du har god förmåga att behålla lugn och struktur även i mer krävande situationer, vilket bidrar till trygghet för både brukare och kollegor. Eftersom arbetet bygger på nära samarbete ser vi att du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett öppet, respektfullt och stödjande arbetsklimat.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Enhetschef
