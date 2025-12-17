Stödassistent till daglig verksamhet
2025-12-17
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. De som har rätt till daglig verksamhet är vuxna personer med intellektuell funktionsvariation (IF), autism eller autismliknande tillstånd (NPF) eller personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.
Vår dagliga verksamheten är uppdelad i två olika verksamhetsområden, habiliterande och arbetsinriktad.
Inom habiliterande verksamhet ingår personer som har en grav funktionsnedsättning. Vi arbetar bland annat med musik och rytmik, kroppsuppfattning och fysioterapi.
Inom arbetsinriktad verksamhet ingår personer med måttlig eller lindrig funktionsnedsättning. Vi arbetar till stor del I utflyttade verksamheter såsom industri och café.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad varje dag? Bli stödassistent hos oss!
Hos oss får du chans att göra skillnad - varje dag. Vi söker dig som vill vara med och skapa en trygg, utvecklade och glädjefylld miljö för personer med funktionsnedsättning inom daglig verksamhet enligt LSS.
Som stödassistent är du en nyckelperson i våra deltagares liv. Du stöttar dem i att utveckla sina förmågor, delta i aktiviteter och känna delaktighet i samhället. Att delta i aktiviteter kan innebära bad och kontakt med djur - därför är det viktigt att du är bekväm med detta.
Arbetet innebär att lägga upp aktiviteter och träning för vår målgrupp, samt arbetsleda målgruppen och följa upp detta genom dokumentation. I våra habiliterande verksamheter utförs arbetet inom ramen för estestik samt rehabilitering och habilitering på ordination. Här arbetar vi med personer som har svår autism och intellektuell funktionsvariation. I våra produktionsinriktade verksamheter arbetsleder vi med händerna på ryggen och där fokus ligger på handledning.
Förhållningssättet i professionen är grundad i ett lågaffektivt bemötande där förutsägbarhet i schemaläggning och kommunikation är oerhört viktigt. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med övrig personal och därför är det viktigt att du kan kommunicera väl och samarbeta.Kvalifikationer
Du har godkänd utbildning som stödassistent/pedagog, elevassistent, utbildning mot barn- och fritidsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning eller har läst motsvarande med fördjupning inom funktionshinderområdet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
I övrigt är det meriterande om du har:
* Vana att arbeta med TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)
* Erfarenhet av tydliggörande pedagogik
* Erfarenhet av lågaffektivt arbete och utåtagerande beteenden
* Goda datorkunskaper och dokumentationsvana
* B-körkort
Du har ett genuint intresse för människor och ett positivt bemötande. Som person är du initiativrik och arbetar med stor integritet och iakttagelseförmåga. Du bör ha goda kunskaper och erfarenhet av flerhandikapp, begåvningshandikapp på tidig nivå och rörelsehinder. Likaså kunskap och erfarenhet av AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) bild, form, musik och rörelse samt digitala medier/teknik.
För att trivas i rollen behöver du vara lugn, stabil och lyhörd för våra deltagares behov. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift, då dokumentation och redovisning ingår i arbetet. Du har god förmåga att strukturera, prioritera och leda arbetet när det behövs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För denna tjänst krävs utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan ske.
