Stödassistent till Boendestöd Centrum
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-04-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt?
Till vår enhet Boendestöd Centrum 1 söker vi en engagerad stödassistent på en tillsvidare tjänst. Här får du ett stimulerande och flexibelt arbete med stort eget ansvar - där du varje dag bidrar till att människor får möjlighet att leva ett mer självständigt liv.
Om uppdraget
Som stödassistent inom boendestöd möter du personer med olika funktionsvariationer - främst inom psykiatri och neuropsykiatri, men även med intellektuella funktionsnedsättningar. I arbetet kan det också förekomma beroendeproblematik och samsjuklighet. Din uppgift är att stötta varje individ utifrån hens behov och förutsättningar - alltid med målet att stärka självständigheten i vardagen.
Din roll
Hos oss är ingen dag den andra lik. Du arbetar både praktiskt och relationsskapande, motiverar och stöttar brukaren pedagogiskt för att hitta strategier och rutiner som fungerar i vardagen.
Arbetet sker i brukarens hem utifrån genomförandeplanen, och kan innebära stöd i allt från sociala och fysiska aktiviteter till struktur i vardagen, kontakt med myndigheter och praktiska sysslor som inköp och städ. Att bryta isolering genom meningsfulla aktiviteter är en viktig del av uppdraget.
Så arbetar vi
Boendestödet har ett mobilt arbetssätt, där dokumentation och schema hanteras digitalt. Ibland utför vi digitala insatser, vilket gör att du ska vara trygg i att använda IT-stöd i det dagliga arbetet.
Du ansvarar för social dokumentation, inklusive genomförandeplaner och sammanfattningar, vilket ställer krav på god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbete inom boendestöd samt har utbildning i socialt arbete som stödassistent, eller annan utbildning inom området som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Därmed har du erfarenhet av att arbeta med personer inom psykiatri, neuropsykiatri eller liknande målgrupper, och god kännedom om socialtjänstens processer samt arbete utifrån IBIC.
Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller de kvalifikationskraven kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit. Du har också erfarenhet av arbete med pedagogiska metoder som MI och ESL.
Som person har du god förmåga att arbeta självständigt och strukturerat, har gott omdöme och ett genuint intresse för utveckling. Du är trygg i dig själv, har lätt för att samarbeta och möter förändringar med ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Arbetet sker enligt schema med arbetstid förlagd till dag, kväll och helg.Publiceringsdatum2026-04-16Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden. I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3).
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Jonas Parsmo, Vision jonas.parsmo@fv.vision.se
9857852