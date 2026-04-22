Stödassistent Nattpatrullen
2026-04-22
Vi söker en medarbetare till Mobila Stödet Team natt, Funktionsstöds nattpatrull!
Mobila Stödet Team Natt jobbar med fasta insatser på Funktionsstöds gruppbostäder och servicebostäder, personlig assistans och boendestöd natt. Vi utför trygghetsskapande insatser vid ensamarbete, eller vid tillfälligt uppkomna behov, fysiska besök eller telefonrådgivningen. Hela Kristianstads kommun är vårt upptagningsområde. Vi utgår från Handelshuset Kronan på Långebro där även Mobila Stödet dag utgår.
Våra ledord är:
"Mobila Stödet Team natt står för trygghet, kompetens, flexibilitet och beslutsfattande utifrån situationer som uppkommer."
Välkommen att bli en del av vår verksamhet!
Din roll hos oss
Våra kunder har ett stort behov av stöd utifrån olika funktionsnedsättningar och i ditt arbete så skall du vara ett stöd för personer inom LSS. I dina arbetsuppgifter ingår omvårdnadsarbete och att utföra delegerade insatser enligt Hälso-sjukvårdslagen. Vårt mål är att våra kunder ska känna trygghet och bli bemötta utifrån deras förutsättningar, behov och önskemål.
Mobila Stödet Team Natt planerar sina insatser i Lifecare Planering och jobbar med Lifecare som arbetsredskap ute hos kund via mobiltelefon. Det är därför av stor vikt att du självständigt kan hantera digital teknik och social dokumentation.
Som person behöver du vara trygg i ensamarbete, köra bil och röra dig mellan olika platser nattetid. Viktig egenskap är att du är trygg i dig själv, förmåga att kunna fatta beslut vid hastigt uppkomna situationer och ha ett lågaffektivt bemötande. Tjänsten är natt och du kommer jobba varannan helg.
Mobila Stödet Team Natt är organiserade inom socialpsykiatrin, men har insatser i hela Funktionsstöd.
Inom socialpsykiatrin har vi ett flexibelt arbetssätt vilket innebär att vi finns där våra kunder behöver oss, detta innebär att hela socialpsykiatrin kommer att vara din arbetsplats. Vi arbetar tillsammans som ett lag och det är därav viktigt att arbeta prestigelöst och strukturerat. Vi stöttar varandra och finner detta arbetssätt oerhört kompetensutvecklande! Det bidrar också till ett ökat engagemang, sammanhållning och ökad arbetsglädje!
Vem söker vi?
Vi söker dig med godkänd utbildning från barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete alternativt vård- och omsorgsprogrammet med yrkesutgång psykiatri eller funktionshinder alternativt annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariationer krävs för arbetet och vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa. Vi ser gärna att du som söker har en bred kompetens inom psykiatri och autism samt intresse för området.
Du behöver kunna arbeta självständigt med kunden, kunna hantera kunder med utmanande beteende samt ha kunskap/erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande. Erfarenhet av att jobba med tydliggörande pedagogik, bildstöd är en fördel.
Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du har datorvana samt har intresse för digitala arbetsredskap. Du behärskar naturligtvis svenska i tal och skrift. För tjänsten behöver du B-körkort för manuell växellåda.
Du har ett professionellt förhållningssätt och god samarbetsförmåga, är stresstålig, flexibel och finner lösningar i vardagen. Du kan fatta egna beslut samtidigt som du har förmåga att respektera fattade beslut och kan utföra arbete på uppdrag av andra. Du är trygg i ensamarbete och kan arbeta både själv och tillsammans med kollegor.
Det här är vi
Insatsen boendestöd beviljas till personer i åldern 18-65 år som är bosatta i Kristianstads kommun. Insatsen kan beviljas efter 65 år om personen beviljades insatsen före 65 års ålder och om behovet kvarstår. Boendestödsinsatser utförs alla dagar dygnet runt.
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-87".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Enhet 27 socialpsykiatri Kontakt
Enhetschef
Peter Olofsson 044-13 15 07
9868495