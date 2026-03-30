Stödassistent Natt/Kväll
2026-03-30
Nu söker vi personal till våra gruppbostäder i Vä samt Tollarp!
Söker du ett spännande och utvecklande jobb? Drivs du av att jobba med människor som har funktionsvariationer och vill vara med och utveckla våra verksamheter? Då kan du vara vår nya kollega. Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Vårt arbete präglas av visionen "Vi lyfter tillsammans" och med värdeorden "Delaktighet, Glädje, Öppenhet och Medborgarvärde" som en naturlig del i vårt dagliga arbete.
Arbetsuppgifterna består främst i att ge våra kunder individuellt stöd och omvårdnad, att utveckla och upprätthålla förmågor och kommunikation med hänsyn till funktionsnedsättningen. Du stödjer kundernas delaktighet i fritids- och kulturaktiviteter, delaktighet på alla olika nivåer, individ, grupp och samhällsnivå samt självbestämmande och personliga integritet.
Du är kontaktman och i denna roll svara du för att genomförandeplan upprättas och följs upp. Vidare svarar du för social dokumentation enligt gällande riktlinjer. I förekommande fall utför du medicinska uppgifter på delegation av sjuksköterska, eller bistår kund med egenvård. Vi söker dig som kan arbeta natt/kväll/helg och i hela verksamhetsområdet.
Vem söker vi?
Vi söker dig med godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet. Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariationer krävs för arbetet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som stödassistent liksom om du har arbetat med omvårdnadsnära arbete och eller pedagogiskt arbete inom LSS-verksamhet. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av kontaktmannaskap.
Eftersom arbetet kräver kommunikation och dokumentation förutsätter vi att du har datorvana och behärskar svenska i tal och skrift. Det är en fördel om du har erfarenheter av att arbeta i journalsystem som LifeCare.
För att lyckas i rollen är du socialt kompetent och har god samarbetsförmåga, är stresstålig, flexibel och finner lösningar i vardagen. Du har ett professionellt bemötande mot alla du möter i ditt arbete. Vidare har du förmåga att planera och strukturera arbetet utifrån ett helhetsperspektiv, kan fatta egna beslut samtidigt som du har förmåga att respektera fattade beslut och kan utföra arbete på uppdrag av andra. Som person är du lyhörd för kundens behov. Du kan arbeta både själv och tillsammans med kollegor.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Inom Funktionsstöd erbjuds du en rad olika interna utbildningar, anpassade utifrån kundernas behov och en utbildningsplan finns såväl för utbildningar i närtid som över tid. Vi har en välfylld utbildningsportal som rymmer såväl fysiska som digitala utbildningar. Vi arbetar i verksamhetsområden vilket innebär att vi samarbetar med ytterligare enheter. Vi ser stora fördelar med att våra kompetenser kan komma många till gagn och detta är ett utmärkt tillfälle för personlig utveckling.
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-80".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD
Kristianstad kommun, Enhet 11 GRB SB
Enhetschef
Anna Svensson 044-13 58 01
9827047