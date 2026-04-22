Stödassistent daglig verksamhet
2026-04-22
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 38.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss i Skärholmen
Har du jobbat som stödassistent och känner dig trygg i att möta personer med utmanande beteende? Kanske är du den som behåller lugnet när det är svårt och som ser personen bakom beteendet.
Du vet hur viktigt det är med struktur, tålamod och ett respektfullt bemötande - och du vill göra verklig skillnad i någons vardag.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära människor och bidra till ökad självständighet, delaktighet och livskvalitet. Känner du igen dig? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt team!
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett arbete som ska genomsyras av ett pedagogiskt förhållningssätt, ett tydligt och strukturerat arbetssätt, samt ett lågaffektivt och respektfullt bemötande gentemot våra deltagare. I arbetet som stödassistent ingår det att ge stöd och service utifrån biståndsbeslut. All personal har ett uppdrag som stödperson för en eller flera arbetstagare. Uppdraget som stödassistent innefattar bland annat att tillsammans med deltagaren upprätta en genomförandeplan om hur och när stöd ska genomföras samt föra löpande dokumentation hur vi tillsammans arbetar för att nå deltagarens mål och delmål. I verksamheten finns det tillgång till stödpedagog och hantverkspedagog.
Din roll
Som stödassistent hos oss kommer du att arbeta nära personer med olika behov, där utmanande beteenden kan förekomma. Du kommer att bemöta dessa situationer med lugn, respekt och ett lågaffektivt förhållningssätt.
Du kommer att skapa trygga relationer genom att vara lyhörd, flexibel och närvarande i mötet med varje individ. Genom din pedagogiska förståelse kommer du att anpassa ditt stöd utifrån personens unika behov och förutsättningar.
I ditt dagliga arbete kommer du att planera, strukturera och prioritera insatser för att skapa en meningsfull och fungerande vardag för deltagarna. Du kommer också att samarbeta nära kollegor och bidra till ett positivt och professionellt arbetsklimat.
Du kommer att behöva vara trygg i dig själv och din yrkesroll, ta ansvar i olika situationer och kunna agera stabilt även när arbetet ställer höga krav. Med ett tydligt pedagogiskt förhållningssätt kommer du att vara en viktig del i att skapa en trygg och utvecklande miljö för de personer vi stöttar.
Din kompetens och erfarenhet
Utbildning inom omsorg motsvarande kravet för stödassistent, socialt arbete, pedagogik eller annat relevant område.
Goda kunskaper om personer med autismspektrumtillstånd (AST) och intellektuell funktionsnedsättning (IF).
Goda kunskaper och erfarenhet av att kunna arbeta med alla former av Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK).
Erfarenhet av pedagogiskt arbete för personer med utmanande beteenden.
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
God fysisk hälsa.
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi att utgå från ditt CV och ett antal urvalsfrågor. Ansökan ska vara på svenska. För att få arbeta i Stockholms stad med personer med funktionsnedsättning vill vi att du visar ett utdrag från belastningsregistret innan anställning. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Urvalsprocessen, inklusive intervjuer, kan komma att påbörjas under annonserings tiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Måsholmstorget 20 (visa karta
)
127 48 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stöd och service, Daglig verksamhet Kontakt
Irene Holm, Kommunal skarholmen.stockholm@kommunal.se 0850848812 Jobbnummer
9868800