Stödassistent Bäckebro korttidshem
Gävle kommun, Välfärd Gävle / Vårdarjobb / Gävle Visa alla vårdarjobb i Gävle
2025-11-05
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Välfärd Gävle i Gävle
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!
Bäckebro korttidshem vänder sig till barn och ungdomar som är under 18 år och har olika diagnoser och funktionsnedsättningar. Under sin vistelse hos oss har barnen ett eget rum. På Bäckebro finns det sex platser. Här får barnen och ungdomarna en meningsfull, trygg och rolig fritid. Aktiviteterna anpassas utifrån behov, intressen och önskemål. Vi uppmuntrar till gemenskap genom till exempel utflykter och aktiviteter och barnen får möjlighet att umgås med varandra och utveckla sin sociala förmåga. Varje barn får en genomförandeplan med mål som bidrar till utveckling och välmående. På Bäckebro arbetar stödpedagoger och stödassistenter.
Vi arbetar klimatsmart för en hållbar miljö. Barnen och ungdomarna tar del efter sin förmåga genom att vara med och förbättra både utemiljö och innemiljö. De får också lära sig om odling och återvinning. Vi är certifierade med så kallad Grön flagg.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Är du en trygg och engagerad person som tycker om att arbeta med barn/ungdomar och stödja dem utifrån deras individuella behov? Bra! Då kan detta vara arbetet för dig. Vi söker nu två stödassistenter till Bäckebro kortidshem. Tillsammans gör vi Gävle meningsfullt!
Som stödassistent ansvarar du för att se till att barnen/ungdomarna får det stöd som de behöver utifrån sina specifika behov. Du har även ett nära samarbete med barnens/ungdomarnas vårdnadshavare eller andra aktörer som till exempel skola, barn- och ungdomshabiliteringen eller vuxenhabiliteringen. Det är tillsammans med dem samt utifrån barnens/ungdomarnas önskemål och deltagande som vi utformar det bästa möjliga stödet för den enskilde.
Arbetet planeras utifrån barnens/ungdomarnas genomförandeplan och du ska kunna arbeta självständigt men också tillsammans med övriga kollegor. Du deltar och stödjer barnen/ungdomarna i boendets alla göromål samt inom- och utomhusaktiviteter. I rollen ingår allt ifrån stöd med matlagning, städning, omvårdnad, personlig hygien, fritidsaktiviteter till sociala- och myndighetskontakter. Även ledsagning till barnens/ungdomarnas fritidsaktiviteter kan förekomma. Bäckebro är bemannat dygnet runt vilket innebär att dina arbetstider är enligt schema - dag, kväll, helg samt nätter. Tjänsternas omfattning är för närvarande 75%, men det finns utrymme för dialog kring detta.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som stödassistent, vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete. Du har erfarenhet av att arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vidare har du erfarenhet eller utbildning inom tydliggörande pedagogik och har god kännedom om alternativa kommunikationssätt. Till exempel TEACCH, stödtecken, tecken som stöd eller pictogram. Du har förmåga att anpassa kommunikationen utifrån individens behov och förutsättningar. I arbetet ingår att föra medicinsk och social dokumentation, vilket innebär god förmåga i det svenska språket samt god datorvana då dokumentationen är IT baserad.
Meriterande för tjänsten är erfarenhet av arbete med personer med funktionsvariationer inom LSS samt utbildning eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande. Har du eller har haft medicinsk delegering är även det meriterande för tjänsten.
Som person har du genuint engagemang för målgruppen. Du har förmåga att arbeta med andra människor. Du lyssnar, visar empati och respekt. Vidare har du har fallenhet att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Att samarbeta väl med personer i olika sammanhang och funktioner är självklart för dig samt anpassar du dig smidigt till olika situationer. Du är prestigelös och du uppmärksammar och belönar andras bidrag. Dessutom är du trygg att ta egna beslut och egna initiativ. Vidare har du förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser samt följa upp och avsluta aktiviteter. Din sociala kompetens och ditt genuina engagemang bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285908". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Välfärd Gävle Kontakt
Enhetschef
Oscar Uhlén oscar.uhlen@gavle.se 070 084 07 12 Jobbnummer
