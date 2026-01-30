Stödassistent
2026-01-30
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Välkommen till Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping! Hos oss gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Arbetsgrupp 1: Här krävs att du har utbildning och erfarenhet kring målgruppen personer med förvärvad hjärnskada. Då detta är en grupp, som nu utökas, krävs det att du är kreativ, lyhörd och utvecklar aktiviteter och arbetsuppgifter utifrån kundernas behov och önskemål. Det kan vara allt från gemenskap med andra, miljöombyte- till att sträva mot att återfå kognitiva och fysiska förmågor. Du behöver vara empatisk, tålmodig, vara psykiskt stabil och ha god fysik. Du behöver vara ansvarstagande, engagerad kunna arbeta så väl självständigt som tillsammans med kollegor.
Arbetsgrupp 2: Kunder med stora omvårdnadsbehov, här ser vi behov av utbildade undersköterskor som känner sig trygga i att arbeta utifrån medicindelegering, från våra sjuksköterskor, utföra olika omvårdnadsuppgifter samt hantera olika hjälpmedel så som exempelvis taklyftar. Du ska trivas med att ha en omväxlande arbetsdag, där det ibland händer mycket och där det ibland krävs ett långsammare tempo, utifrån vad kunden behöver för stunden. Du behöver kunna samarbeta med dina kollegor och samtidigt ta eget ansvar både i arbetet med kunder och för en trivsam arbetsmiljö. Vi har fina sinnesrum, möjlighet till utevistelse och andra aktiviteter. Du behöver vara lyhörd, ha en förmåga att läsa av våra kunder, vara nyfiken på att ständig utveckla möjligheterna till kommunikation och att erbjuda olika aktiviteter. Du behöver även förstå innebörden av lågaffektivt bemötande för att förebygga utmanade beteenden. Uppstår en sådan situation behöver du utstråla lugn och trygghet.
Arbetsgrupp 3: Kunder med autism, här behöver du vara trygg, ha struktur över dagen anpassat utifrån kundens behov. Det förekommer arbetsuppgifter och aktiviteter så väl inom- som utomhus så du behöver ha god fysik. Viss körning av verksamhetens fordon ingår i arbetsuppgifterna.
Du behöver anpassa din kommunikation, vara kunnig inom AKK och TSS, samt kunna hantera olika appar och hjälpmedel våra kunder använder. Du behöver vara psykiskt stabil, ansvarstagande och redo för utmaningar. Flexibilitet krävs samt att kunna växla mellan att arbeta så väl självständigt med en kund, till flera kunder i gruppaktivitet. I arbetet ingår att arbeta förebyggande kring utmanande beteendet genom att arbeta lågaffektivt.Kvalifikationer
För samtliga tjänster behöver du ha utbildning som undersköterska eller pedagogisk utbildning, datorvana och goda kunskaper i olika program och system. I arbetet ingår att vara kontaktansvarig för en eller flera kunder. Du ansvarar för att samordna runt kunden upprätta genomförandeplaner och säkerställa kunden har en meningsfull och utvecklande daglig verksamhet oss utifrån sina mål.
Vi arbetar utifrån basala hygienrutiner och tillhanda håller arbetskläder. Vår arbetsplats är rök-och parfymfri. Vi erbjuder heltidsanställning ev deltid, arbetstiden styrs utifrån verksamhetens behov. Tjänsterna är tillsvidare, vikariat och vi söker även dig som är intresserad av intresserade av timanställning.
Vi är inne i en förändringsresa och kommer fortsätta utveckla samarbeten med olika boendeenheter, så viss del av arbetstiden kan komma att förläggas på något av våra LSS-boenden. Vi samarbetar och hjälps åt mellan enheterna i hela verksamheten utifrån hur behovet ser ut för dagen. För samtliga tjänster krävs manuellt körkort, utbildning, erfarenhet samt personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget får inte vara äldre än ett år och kuvertet ska vara oöppnat.
Du beställer själv ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa det här utdraget: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303135". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Leona Malmberg Åsing leona.malmberg-asing@enkoping.se 0171-62 61 32 Jobbnummer
9713747