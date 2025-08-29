Stödassistent
Strömstads kommun, Daglig verksamhet / Vårdarjobb / Strömstad Visa alla vårdarjobb i Strömstad
2025-08-29
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Daglig verksamhet i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är stödassistent till Sysselsättning LSS/ SOL, samt Korttidsvistelse/ Korttidstillsyn LSS, denna tjänst är ett vikariat för föräldraledighet. Du kommer att ha en viktigt roll i att finnas som stöd för individer med funktionsnedsättning. Arbetet innebär att stödja individer i det dagliga arbetet utifrån behov och beviljade insatser.
Det innebär också uppgifter utifrån delegation såsom medicinska, rehabiliterande och habiliterande insatser samt läkemedelshantering.
Ditt arbete kommer ständigt genomsyras av att kunna göra bedömningar utifrån den enskildes behov och beviljad insats.
Rollen innebär ansvar för löpande dokumentation samt utförande av genomförandeplaner.Kvalifikationer
* Utbildad undersköterska med examensbevis från Vård- och omsorgscollege eller motsvarande utbildning.
* Har erfarenhet av att arbeta utifrån IBIC (individens behov i centrum).
* Körkort B
Du är duktig på att samarbeta med andra för att lösa arbetsuppgifter och nå mål för kvalité i vår verksamhet.
Du har ett öppet och inkluderande bemötande som får omgivningen att känna sig välkommen. Ditt värdskap bidrar till att skapa goda möten.
Du arbetar effektivt i en pressad miljö och klarar av att bibehålla ett generellt gott humör och professionell framtoning.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274754/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405) Arbetsplats
Strömstads kommun, Daglig verksamhet Kontakt
Enhetschef
Anette Glaés Melin anette.melin@stromstad.se 052619247 Jobbnummer
9481803