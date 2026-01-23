Stockholms Poolservice söker Snickare
Snickarjobb
2026-01-23
Stockholms Poolservice startade 2014 med fokus på att leverera och bygga kvalitativa pooler, med hög servicegrad och nära kontakt med kunderna under hela processen. Vår verksamhet präglas av kvalitet, noggrannhet och att alltid leverera lösningar som fungerar i praktiken. Som snickare hos oss blir du en viktig del i att utveckla och genomföra våra projekt, där du arbetar med både nybyggnation, montage och service. Rollen är en del av vårt växande team som arbetar med kreativa och tekniskt utmanande projekt.
I rollen som snickare ansvarar du för ett självständigt och strukturerat arbete, samtidigt som du samarbetar med kollegor och deltar i kundkontakter. Du planerar och genomför arbetsuppgifter enligt arbetsorder, dokumenterar utfört arbete, tar bilder och återkopplar dagligen till närmsta chef. Du bidrar också till ordning, struktur och kvalitet i projekt och arbetsmiljö.
Som snickare hos Stockholms Poolservice kommer du bland annat att:
Utföra snickeriarbeten kopplade till installation och byggnation av pooler och kringliggande konstruktioner.
Arbeta med service, mindre reparationer och kompletterande konstruktioner hos kund.
Säkerställa korrekt utförande enligt arbetsorder och dokumentera utfört arbete med bilder.
Planera kommande arbetsdag och återkoppla status till närmsta chef i slutet av dagen.
Bidra till ordning, struktur och kvalitet i projekt och arbetsmiljö.
Arbeta självständigt eller i grupp tillsammans med kollegor.
Önskad profil:
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av snickeri och byggarbete.
Datorvana.
Meriterande:
Erfarenhet från poolbranschen.
Kunskap i ritningsläsning och montage.
Flerspråkig.
Vi söker dig som är:
Lättlärd och flexibel - du sätter dig snabbt in i nya arbetsuppgifter.
Problemlösande - du tar egna initiativ för att lösa dagliga utmaningar.
Arbetsam, driftig och ambitiös - med vilja att utvecklas och bidra till teamet.
Ansvarstagande och noggrann - du har ett säkerhetsmedvetet arbetssätt och värdesätter kvalitet i alla moment.
Samarbetsvillig och kommunikativ - du fungerar bra i team och skapar goda relationer med kollegor och kunder.
Start: Enligt överenskommelse. Arbetstider: Måndag-fredag, kl. 07.00-16.00. Placering: Tumba, med resor ut till projekt ute hos kund. Anställningsform: 6 mån provanställning som övergår i tillsvidareanställning. Förmåner: Kollektivavtal via Fora, friskvårdsbidrag, tjänstepension, julbord och kickoff.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
)
147 40 TUMBA Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
9701735