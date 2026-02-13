Stiftsarkivarie
Växjö stift, Växjö stiftskansli Förvaltningsenheten / Assistentjobb / Växjö Visa alla assistentjobb i Växjö
2026-02-13
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö stift, Växjö stiftskansli Förvaltningsenheten i Växjö
Vi söker en arkivarie till Växjö stiftskansli
Känner du dig hemma i ett arkiv? Trivs du med ett omväxlande arbete? Drivs du av att hjälpa andra och bidra med din arkivkompetens, både praktiskt och teoretiskt? Gillar du att vägleda och utbilda kollegor? Då kan du vara den vi söker!
Om jobbet
Svenska kyrkans arkiv är en del av vårt gemensamma nationella kulturarv, och för oss är det viktigt att förvalta det med omsorg och kompetens.
I rollen som stiftsarkivarie arbetar du både med stiftskansliets eget arkiv och som stöd till församlingar och pastorat med deras arkiv. Växjö stift omfattar ett stort geografiskt område med verksamheter av varierande storlek och förutsättningar, vilket gör uppdraget både omväxlande och utvecklande. På uppdrag av församlingar och pastorat leder och ansvarar du för arbetet att ordna och förteckna deras arkiv. Uppdraget kräver att du kan anpassa ditt arbete efter olika behov och förutsättningar, och att du ser service och samverkan som en naturlig och viktig del av rollen.
Du ingår i stiftskansliets förvaltningsenhet, arbetar nära arkivassistent och registratorer och rapporterar till chefen för förvaltningsenheten. Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
- Ordna och förteckna arkiv enligt allmänna arkivschemat och verksamhetsbaserad arkivredovisning (VBA)
- Utveckla riktlinjer och vägledningar för stiftskansliets egna arkiv, samt ansvara för att relevant lagstiftning i alla förekommande arbetsuppgifter efterlevs.
- Bistå församlingar och pastorat med rådgivning och stöd i arkivfrågor och dokumenthantering.
- Genomföra utbildningar och stötta handläggare hos församlingar, pastorat och stiftskansli gällande arkiv och diarieföring. Kvalifikationer
- Minst 60 hp inom arkivvetenskap
- Erfarenhet av arbete med arkiv
- Mycket goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- Tidigare erfarenhet från arbete inom Svenska kyrkan
- Erfarenhet av diarieföring
- Erfarenhet av arbete i Public 360 eller liknande digitala ärende- och dokumenthanteringssystem
Om dig
Vi söker dig som har en god pedagogisk förmåga och som tycker det är viktigt och roligt att skapa ordning, reda och struktur. Du arbetar självständigt, är initiativtagande och effektiv och har samtidigt en flexibel och lösningsorienterad inställning. Du är lyhörd, serviceinriktad och samarbetar på ett bra sätt med andra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Självklart delar du Svenska kyrkans värderingar. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde sker efter överenskommelse. Placering på stiftskansliet i Växjö. Det finns möjlighet till distansarbete och arbetet innebär en del resor i stiftet.
Vi planerar att hålla intervjuer 13, 17 och 18 mars, på stiftskansliet i Växjö.
För frågor kring tjänsten, kontakta:
Ann-Katrin Axelsson, chef på förvaltningsenheten, tel. nr: 0470-77 38 21, 0703-21 38 21 eller mail: ann-katrin.axelsson@svenskakyrkan.se Om företaget
Växjö stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift och består av 165 församlingar. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftskansliet är beläget i Växjö och består av cirka 80 personer, som på olika sätt stöttar och främjar arbetet i stiftets församlingar. Förutom vårt huvuduppdrag att bidra till utvecklingen av församlingarnas verksamhet, jobbar vi också inom områden såsom fastigheter, HR, IT och dataskydd, egendoms- och skogsförvaltning och kulturmiljö.
Arbetsmiljön är viktig för oss, vi värnar om en god gemenskap på arbetsplatsen och värdesätter ett hållbart arbetsliv. Besök gärna Växjö stift på webben. Under rubriken Organisation får du en tydlig bild av stiftsorganisationen och dess uppgifter. Varmt välkommen till ett roligt och utvecklande arbete där det finns stora möjligheter att utvecklas i och med organisationen. Den vackra miljön kring Östrabo samt trevliga arbetskamrater får du på köpet! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Stift
(org.nr 252010-0062) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö stift, Växjö stiftskansli Förvaltningsenheten Jobbnummer
9742778