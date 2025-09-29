Stf underhållsplutonchef till 31.Jägarbatljonen, K3
Försvarsmakten / Militärjobb / Karlsborg Visa alla militärjobb i Karlsborg
2025-09-29
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Karlsborg
, Haninge
, Motala
, Skövde
, Mjölby
eller i hela Sverige
Om enheten
31. jägarbataljonen är ett lätt konventionellt jägarförband med uppgift att stödja Försvarsmaktens specialförband.
Dimensionerande profil för bataljonen är främst förmågan att genomföra snabba förflyttningar och strid till fots med burna vapensystem. Bataljonen är välövad och har utvecklade metoder att lösa dessa uppgifter tillsammans med helikopter- och transportflygförband.
Bataljonen verkar i uppgiftsanpassade stridsgrupper över stora ytor och ofta i en annan riktning än övriga förband vilket ställer stora krav på personalens fysiska och psykiska förmåga. Detta ställer vidare stora krav på enskilda soldatfärdigheter samt förmågan att som individ kunna prioritera uppdraget och gruppen före sina egna behov. Utöver soldatfärdigheterna krävs god samarbetsförmåga, initiativtagande samt hög stresstålighet, vilka är förutsättningar för att yrkesofficeren tillsammans med gruppen ska kunna verka i samtliga situationer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Underhållsplutonen möjliggör bataljonens lösande av olika stridsuppgifter. Plutonen nyttjar sig av både markburen- såväl som luftburen-/ försörjning. Dessa metoder är under ständig utveckling för att säkerställa att leverans av ersättning sker i rätt tid, på rätt plats med efterfrågat behov.
Som ställföreträdande plutonchef på underhållsplutonen kommer du att arbeta med logistikens alla ingående delar, du kommer vara med att utveckla framtidens koncept, ett koncept anpassat för ett jägarförband.
Som ställföreträdande plutonchef arbetar du över hela kedjan. Från att ex. gå från en bakre hänvisning till att luftlandsättas med helikopter för att överta en TLZ och därifrån påbörja distribution av förnödenheter till de stridande enheterna.
Krav för tjänsten
• Genomförd och godkänd yrkesofficersutbildning
• B-körkort, manuell växellåda
• Godkända anställningstester vid 31. Jägarbataljonen
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av underhålls- och logistiktjänst
• Läst SOU/OP med inriktningen logistik
• Tidigare anställning vid ett jägarförband
• Utbildning farligt gods
• B-körkort, manuell växellåda
• C-körkort
• Militärt förarbevis (TGB16, LTGV, TGB14/15, TGB17)
• Tidigare internationell tjänstgöringPubliceringsdatum2025-09-29Dina personliga egenskaper
Du bör vara strukturerad, bekväm med att ta eget ansvar och vara lösningsfokuserad. Du bör ha förmåga att snabbt skifta fokus mellan olika arbetsuppgifter. Du är social och fungerar bra i samarbete med andra och har lätt för att knyta nya kontakter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningskategori: Yrkesofficer (OFF/K)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlsborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lön
Intervjuer samt tester kommer att genomföras i Karlsborg under helgen vecka 48.
Torsdag kväll till söndag eftermiddag, 2025-11-27 till 2025-11-30
En kallelse med mer information kommer att skickas till den mejl du angivit i din ansökan.
ANSÖKAN
Din ansökan ska innehålla:
• CV
• Personligt brev, där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning
• Utbildningsintyg, ex. gymnasiebetyg
• Examensbevis (SO/OF)
• Övriga betyg/intyg
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-22.
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Personalsektionen vid 31. jägarbataljonen, bataljonsstab: K3-31bat-rekrytering@mil.se
Fackliga företrädare:
SACO:
OFR/O: K3-wanasofficersforening@mil.se
OFR/S: Mikael Ekelund
SEKO: Daniel Andersson
Samtliga nås via växeln: 0500-45 10 00 - förutom OFR/O.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).
Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa
rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9531905