IT-supporttekniker | Sandviken | Experis
Experis AB / Supportteknikerjobb / Sandviken Visa alla supportteknikerjobb i Sandviken
2026-06-05
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, Ockelbo
eller i hela Sverige
Är du redo att kickstarta din karriär inom IT och få arbeta i en varierad roll där teknik möter användarstöd? Vi söker en IT-supporttekniker som vill utvecklas tillsammans med ett engagerat team och bidra till en smidig och välfungerande IT-vardag!
Som IT-supporttekniker blir du lite av en vardagshjälte för alla användare! Du hjälper till att lösa tekniska problem, svarar på frågor och ser till att IT-vardagen flyter på så smidigt som möjligt. Samtidigt får du chansen att bygga på din egen kompetens i en roll där ingen dag riktigt är den andra lik!
Du blir en viktig brygga mellan teknik och verksamhet - och en go-to-person när det händer något i IT-miljön!Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du bland annat att:
Stötta användare via telefon, mejl, fjärrverktyg och direkt på plats - beroende på vad situationen kräver
Ta emot och hantera ärenden, där du felsöker, prioriterar och hittar lösningar på allt från datorproblem till nätverks- och systemrelaterade frågor
Hjälpa till med att skapa och hantera användarkonton samt se till att rätt personer har rätt behörigheter
Dokumentera ärenden och lösningar så att både du och teamet kan arbeta smartare framåt
Arbeta strukturerat enligt processer för ärende- och incidenthantering
Bidra med idéer kring hur vi kan förbättra och förenkla arbetssätt inom supporten
Vi söker dig som:
Har en relevant utbildning inom IT
Har viss erfarenhet av IT-support eller liknande roll
Har goda kunskaper inom Windowsmiljöer, Microsoft 365 och grundläggande nätverk
Är serviceinriktad, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för teknik
Är kommunikativ och trivs med att hjälpa andra
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Praktisk information
Urval sker löpande, därför ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post, men du är välkommen att kontakta rekryteringsansvarig på vilma.andersson@se.experis.com
om du har några frågor.
Placeringsort: Sandviken
Omfattning: Heltid.
Tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Drottninggatan 33A (visa karta
)
803 20 SANDVIKEN Arbetsplats
Experis Kontakt
Contact
Vilma Andersson Vilma.Andersson@se.experis.com Jobbnummer
9950452