Familjebehandlare - Perrongen
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser / Socialsekreterarjobb / Uppsala Visa alla socialsekreterarjobb i Uppsala
2026-06-05
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Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
På Perrongen får familjebehandlaren möjlighet att göra stor skillnad över tid tillsammans med många andra med samma mål - inklusive familjen. Målet är ofta att undvika andra mer omfattande åtgärder, som ex placering, vilket innebär att motivationen för samtliga inblandade är hög. Resultaten för måluppfyllelse är höga och platserna efterfrågade.
Perrongen är en liten enhet med få platser men med möjlighet att ta emot komplexa ärenden där stödet kan ges under längre tid. Målgruppen är ungdomar i åldern 10-20 år där behovet av en kontaktperson bedöms som viktig för en aktivering av fritiden, en samordningsfunktion behövs då många andra aktörer är inblandade och möjlighet finns för familjesamtal för stöd och förändring inom familjesystemet. Som familjebehandlare ansvarar man för att alla delar av de olika områdena tillsammans med en kollega.
Arbetstidsavtalet benämns Tillitsbaserad Ramtid vilket innebär frihet under ansvar att arbeta vardagar 40 tim/veckan men med stor flexibilitet och tillgänglighet. Det finns utrymme, om det bedöms som möjligt, att arbeta på distans men inte på bekostnad av planerade nätverksmöten, handledning, APT eller andra inslag som planeras med övriga arbetsgruppen.
Beskrivning av arbetsuppgifter
På Perrongen arbetar familjebehandlaren inom tre huvudområden. Perrongen rekryterar, utreder och handleder kontaktpersoner vilka sedan ingår i arbetet med att stödja ungdomarna i deras mål med, bland annat, meningsfull fritid. Perrongen har även regelbundna nätverksmöten där rollen innebär samordning, dokumentation och struktur kring målsättningar, problemlösning och att genomförandeplanen kontinuerligt följs upp.
Det tredje området är att erbjuda familjesamtal vid behov. Behövs stöd från andra enheter eller organisationer hjälper Perrongen till att ta kontakt. Det är socialförvaltningens avdelningar inom myndighet som remitterar till Perrongen men samordningen sker ofta tillsammans med skola, psykiatri och andra både interna och externa aktörer.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig examen. För att lyckas i tjänsten har du en tids erfarenhet i yrket med behandlande metoder. Du har redskap och vana att genomföra strukturerade samtal med familj och närmaste nätverk. Det är meriterande med erfarenhet av samordning och nätverksarbete samt god kännedom om både interna och externa resurser inom skola, vård och omsorg. Du ska kunna utreda de som lämnat intresse för att vara kontaktperson, dokumentera utredningen och därefter, tillsammans med enheten, matcha kontaktperson till lämpligt uppdrag
I din roll tar du initiativ och sätter igång aktiviteter som ger goda resultat. I förändring kan du snabbt anpassa ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar. Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som person har du förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Lars Pettersson, enhetschef, 018-727 71 90.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34.
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2026-00526". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser Kontakt
Enhetschef
Lars Pettersson 018-727 71 90 Jobbnummer
9950450