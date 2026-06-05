Strategic Account Manager till AstraZeneca
OnePartnerGroup Stockholm AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du en relationsskapande person med erfarenhet från läkemedelsindustrin eller hälso- och sjukvården? Vill du bidra till att förbättra vården för patienter inom hjärt-kärl-, njur- och metabola sjukdomar? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om uppdraget
Vi söker nu en Strategic Account Manager för ett uppdrag hos AstraZeneca i Sverige. I rollen kommer du att arbeta med strategiskt viktiga kunder och samarbetspartners för att skapa värde, driva utvecklingsprojekt och bidra till ökad följsamhet till evidensbaserade behandlingsriktlinjer.
Tjänsten är fältbaserad och omfattar regionerna Värmland, Örebro, Stockholm, Södermanland och Västmanland. Vi söker dig som är bosatt i Stockholm, Uppsala, Örebro, Södermanland eller Västmanland.Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
Som Strategic Account Manager ansvarar du för att utveckla och implementera kundstrategier som bidrar till att uppnå verksamhetens kommersiella mål. Du arbetar nära kunder, beslutsfattare och interna tvärfunktionella team för att skapa långsiktiga samarbeten och identifiera nya möjligheter inom vården.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Utveckla och genomföra strategiska kontoplaner för prioriterade kunder och konton.
Identifiera och prioritera affärsmöjligheter inom bland annat sjukhus och apotek.
Arbeta tvärfunktionellt tillsammans med lokala varumärkes- och specialistteam.
Samla in, analysera och omsätta kund- och marknadsinsikter till konkreta aktiviteter.
Bidra till gynnsamma produktlistningar, behandlingsprotokoll och ökad användning av AstraZenecas produkter.
Planera och genomföra aktiviteter via flera kommunikationskanaler utifrån en omnikanalstrategi.
Använda data, marknadsanalyser och kundinsikter för att identifiera tillväxtmöjligheter och följa upp resultat.
Bygga och utveckla strategiska relationer med relevanta aktörer inom hälso- och sjukvården.
Hålla dig uppdaterad kring marknadsutveckling, hälsoekonomiska frågor och förändringar inom vårdsystemet.
Vi söker dig som
Har akademisk examen inom ekonomi, företagsekonomi, medicin, vård eller annat relevant område.
Har minst tre års erfarenhet från läkemedelsindustrin eller hälso- och sjukvårdssektorn.
Har god kunskap om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, läkemedelsbranschen och hälsoekonomi.
Har erfarenhet av försäljning, kundbearbetning och relationsskapande arbete.
Har erfarenhet av projektledning och att arbeta datadrivet för att skapa affärsresultat.
Har god förståelse för omnikanalsarbete och moderna kundinteraktioner.
Har Medicinsk Grundutbildning (MGU) eller motsvarande utbildning.
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom hjärt-kärlområdet, njurmedicin eller diabetes.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som:
Har ett affärsdrivet och lösningsorienterat arbetssätt.
Är skicklig på att bygga och utveckla långsiktiga relationer.
Trivs i en föränderlig miljö och har förmåga att prioritera mellan olika aktiviteter.
Är initiativtagande och drivs av att skapa resultat.
Har lätt för att samarbeta med olika funktioner och intressenter.
Är van att arbeta med digitala verktyg och datadrivna arbetssätt.
Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, forskningsdrivet läkemedelsföretag som arbetar för att utveckla och tillgängliggöra livsförändrande läkemedel. Den nordiska organisationen består av cirka 550 medarbetare med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Espoo.
Företaget är ledande inom flera terapiområden och arbetar aktivt för att förbättra livet för miljontals människor världen över. Här uppmuntras innovation, nytänkande och samarbete för att skapa lösningar som gör verklig skillnad för patienter och hälso- och sjukvården.
Vill du veta mer?
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och beräknas pågå till maj 2027. Du blir anställd av oss på OnePartnerGroup och du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos AstraZeneca.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Josefine Blomkvist på josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
(mailto:josefine.blomkvist@onepartnergroup.se
) eller Kristian Ekelund på kristian.ekelund@onepartnergroup.se
(mailto:ida.winther@onepartnergroup.se
)
I konsultvärlden så går det oftast fort så vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR.
När du blir en av oss
Som konsult hos oss får du stöd av din konsultchef i att lyckas och trivas i din roll. Din anställning omfattas av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag – för oss är det viktigt att du känner dig trygg i din anställning.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619), https://www.onepartnergroup.se/
111 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup AB Kontakt
Konsultchef
Josefine Blomkvist josefine.blomkvist@onepartnergroup.se Jobbnummer
9950451