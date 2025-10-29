Steriltekniker/sterilbiträde
2025-10-29
Norrahammar Folktandvård
Belägen ett par minuter söder om Jönköping i den gröna Tabergsdalen hittar du Norrahammars Folktandvård. Här finns närhet till natur, vatten, skolor samt välfungerande kollektivtrafik med buss, tåg samt cykelvägar.
Hos oss får du chansen att växa i ditt yrke. Vi erbjuder dig en klinik med positiv klinikanda och stark sammanhållning där alla får chans att växa.
Trivsel är något vi tycker är viktigt, vi skrattar ofta och hittar gärna på något tillsammans. Nu söker vi en medarbetare för arbete i vår steril. Välkommen med din ansökan!
Rollen som steriltekniker/sterilbiträde
I grund och botten arbetar du med patientsäkerhet. Vikten av god hygien och korrekta steriliserings- och desinfektionsprocesser är avgörande för en god vårdkvalitet och för att förebygga smittspridning och infektioner. Dina arbetsuppgifter är att rengöra, desinficera och sterilisera instrument som används vid tandvårdsbehandlingar samt paketering av instrument. Du arbetar också med funktionskontroller av den utrustning som finns i vårt rengörings-/sterilrum. Eftersom patientsäkerhetsfrågan är central i ditt arbete har du även i uppdrag att säkerhetsställa att desinfektion, sterilisering och övriga processer bedrivs i enlighet med uppställda mål, regelverk och standarder.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning under cirka ett års tid med tillträde enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2025-10-29Profil
Vi söker dig som har en grundläggande vårdutbildning och/eller har erfarenhet av att rengöra/sterilisera gods. Relevanta utbildningar för tjänsten är steriltekniker, undersköterska, tandsköterska, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet, där noggrannhet, kvalitetsmedvetenhet och intresse för vårdhygien samt viljan att bidra till ett gott arbetsklimat är viktigt.
För oss är det viktigt att trivas på sin arbetsplats. Du värdesätter samarbete med dina kollegor och genom din positiva attityd bidrar du till en god arbetsmiljö på kliniken. I din roll samarbetar du med alla medarbetare på kliniken och det är viktigt att du är serviceorienterad och flexibel.
Arbetsuppgifterna kräver att du håller en hög kvalitet. Du behöver kunna arbeta systematiskt och självständigt i alla processer. Arbetstempot växlar under dagen och du behöver kunna anpassa ditt arbete efter dessa variationer.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett fritt och omväxlande arbete där du får ta eget ansvar.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Cajsa Agerlöv, cajsa.agerlov@rjl.se
eller klinikchef Anna Magnusson, anna.magnusson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 19 november. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
