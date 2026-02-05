Statistiker
Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda och bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken.
Till institutionen hör Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk. Gruppen har ca 30 medarbetare och arbetar självständigt på Skolverkets uppdrag med att konstruera prov för såväl grundskola som gymnasieskola och Komvux. Till Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk söker vi söker nu en statistiker.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
De nationella proven är mitt i ett övergripande utvecklingsarbete för kvalitetssäkring och som statistiker bistår du provkonstruktörerna i det dagliga arbetet. Du kommer huvudsakligen att arbeta med att kvalitetssäkra proven utifrån statistiska modeller och utföra statistiska beräkningar av utprövningsresultat som behöver analyseras som ett led i provutvecklingen.
Kvalifikationskrav
Du har en akademisk examen i statistik och erfarenhet av kvantitativa metoder. Vidare har du mycket god analytisk förmåga som innebär att du självständigt kan formulera och lösa problem. Du har god datorvana och har erfarenhet av att arbeta med statistikprogram som R, Excel och SPSS. Förtrogenhet med psykometri och tillämpning av statistiska modeller för att analysera kunskapstester är viktigt i arbetet. Vi ser gärna att du också har kunskap om provvalidering. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, gärna dokumenterad i goda referenser, så som noggrannhet, organisationsförmåga, stresstålighet och öppenhet inför nya uppgifter.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi ser gärna att du har intresse för skol- och utbildningsfrågor och att du har förmåga att presentera statistik på ett enkelt sätt för en grupp med varierande kunskaper i statistik. Förtrogenhet med provgruppens arbete är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Omfattningen är 30 %. Tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledare Stina Laursen, 018-471 37 29, stina.laursen@nordiska.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2026, UFV-PA 2026/96.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
