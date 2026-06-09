Statens institutionsstyrelse söker operativ utvecklingsdirektör
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2026-06-09
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 400 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare. Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Vi söker en avdelningsdirektör till vår nybildade avdelning för operativ utveckling som vill vara med och bidra i det viktiga uppdrag som SiS har. Myndigheten befinner sig mitt i ett omfattande förändringsarbete där verksamheten utvecklas på flera plan samtidigt. Vi utvecklar och anpassar våra arbetssätt utifrån nya och förändrade behov i såväl samhället som i vår egen verksamhet. Vi vet att utvecklande och engagerade chefer är en avgörande förutsättning för att klara dagens och framtidens uppdrag.
I rollen som operativ utvecklingsdirektör är du en nyckelperson i arbetet med att bedriva verksamhetsnära utveckling och operativt stöd inom vård och behandling, hälso- och sjukvård samt skola med placerade barn, unga och klienter i tydligt fokus. Rollen är både strategisk och utvecklingsinriktad och uppdraget utförs i nära samarbete med institutionerna och de tre kärnverksamhetsavdelningarna, liksom övriga nationella avdelningar.
Avdelningen kommer att bli en tydlig motor för att på nationell nivå ta hemmens perspektiv kring bland annat kravställning i utvecklingsfrågor då den bland annat kommer att ansvara för kunskapsstyrning, normering, kvalitetsledning och utveckling av evidensbaserade arbetssätt rörande verksamhetsinnehåll inom SiS kärnverksamhet.
Som avdelningsdirektör har du verksamhetsansvar och budgetansvar för avdelningen samt personalansvar för direkt underställda chefer och medarbetare. Avdelningen består idag av fyra sektioner.
Du rapporterar till generaldirektören och ger ett strategiskt stöd till generaldirektören och överdirektören. Du ingår i en ledningsgrupp för kärnverksamheten som generaldirektören leder, och du ingår också i myndighetens nationella ledningsgrupp där du tillsammans med generaldirektör, överdirektör och övriga avdelningsdirektörer tar ett gemensamt ansvar för hela myndigheten.Kvalifikationer
Du ska ha:
erfarenhet av att ha arbetat med våra målgrupper
akademisk examen inom något av områdena för avdelningens uppdrag
mångårig chefserfarenhet med verksamhets-, budget och personalansvar
flerårig erfarenhet av att leda utvecklingsfrågor i en komplex verksamhet
stor erfarenhet av att samverka såväl internt som externt för den organisation du är verksam i, med goda resultat
erfarenhet av att vara chef över chefer
erfarenheter av att hantera medial uppmärksamhet
god kommunikativ förmåga och uttrycka dig väl i tal och skrift, på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av verksamhet som finns geografiskt spridd i hela landet och "24/7-verksamhet"
erfarenhet av arbete i Regeringskansliet
erfarenhet av arbete i strategisk/nationell ledningsgrupp
För att passa i rollen ser vi att du har ett stort engagemang för samhällets mest utsatta, tar ansvar för helheten och förverkligar SiS vision och mål. Du skapar förutsättningar för goda resultat och tar tag i utmaningar och agerar med mod när det behövs. Du är en god förebild och visar tillit till dina medarbetares och kollegors kompetens och uppmuntrar dem till utveckling och eget ansvarstagande. Du involverar dina medarbetare i myndighetens utvecklingsarbete, skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för en lärande organisation. Du främjar ett gott samarbete inom SiS och med andra samarbetspartners. Du är kommunikativ och skapar dialog, delaktighet och engagemang.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2026-06-28
Referensnummer: 2.9.1-6266-2026
Tester och arbetsprover kommer att ingå i rekryteringsprocessen. Kontaktperson för detta jobb
Caroline Oredsson, överdirektör, 010-453 40 00
Lena Henriksson, Facklig företrädare SACO-S, 010-453 41 95
Frida Cattasdotter Landin, Facklig företrädare Seko, 010-453 41 87
Thord Jansson, Facklig företrädare ST-OFR, 010-453 41 81
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
171 22 SOLNA Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
9956120