Statens historiska museer söker IT-chef
2025-08-28
Du kan göra historia betydelsefullt för fler!
Statens historiska museer (SHM) söker en engagerad och driven chef för IT-enheten som vill arbeta inom ett brett fält med både operativa och strategiska frågor.Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
IT-enheten är en del av Avdelningen för verksamhetsstöd. På avdelningen finns ca 30 medarbetare som ansvarar för en stor del av infrastrukturen på myndigheten - ekonomi, HR, fastighet, säkerhet, IT, upphandling, arkiv, registrator och juridik. IT-enheten består av sju medarbetare.
Som chef för enheten är ditt uppdrag är att utveckla och förvalta myndighetens IT-arbete. Du har både en strategisk, taktisk och operativ roll inom området.
Arbetsuppgifter/områden
Du ansvarar för drift, förvaltning och vidareutveckling av myndighetens IT-infrastruktur samt säkerställer att IT-säkerhet uppfyller gällande lagkrav. Inom dina arbetsuppgifter ingår också att planera, prioritera och följa upp upphandlingar, projekt och utvecklingsinsatser inom IT-området.
Du har även en viktig roll i att samverka med leverantörer och andra myndigheter i IT-relaterade frågor.
Du arbetar aktivt med omvärldsbevakning vilket tillsammans med en helhetsbild av myndighetens behov ger bra underlag för de vägval vi gör inom IT-området. Under din ledning är myndigheten professionell, tydlig och framåtriktad i såväl strategiska som operativa IT-frågor både externt och internt. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar för enheten som består av sju medarbetare.
Som medarbetare hos oss bidrar du till vårt uppdrag att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia genom att gemensamt ta ansvar för verksamheten och vi värdesätter en god gemenskap på arbetsplatsen. Tillsammans har vi goda förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet inom de arbetsområden som beskrivs ovan. Du har med dig en mycket god kunskap om Microsoft servermiljöer, infrastruktur och systemförvaltning. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med IT inom museisektorn samt erfarenhet av LOU.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som kännetecknas av hög servicekänsla, god samarbetsförmåga och gott omdöme. Du är självgående, tar stort ansvar för och har förmåga att strukturera dina arbetsuppgifter. Det är viktigt att du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, att du delar med dig av erfarenheter och kunskaper till andra samt har en vilja att bidra till en god och inkluderande arbetsmiljö. Genom ett inkluderande ledarskap låter du både medarbetarna och verksamheten växa. I rollen ser du till helhetens bästa, likväl som du leder din enhet mot uppsatta mål och prioriteringar. God organisationsförmåga och förmåga att arbeta i komplexa sammanhang är en förutsättning för att lyckas i rollen.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan inledas med sex månaders provanställning. Tillträde sker efter överenskommelse. Du kommer att arbeta i våra kontorslokaler på Storgatan 41 i Stockholm. Resor och arbete på andra arbetsställen kan förekomma. Det finns möjlighet till distansarbete ett par dagar i veckan.
Vi vill ha din ansökan senast 2025-09-14 och du ansöker genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Historiska Museer
(org.nr 202100-4953), http://shm.se/ Kontakt
HR-specialist
Kicki Nylander kicki.nylander@shm.se 08 51955608 Jobbnummer
9480781