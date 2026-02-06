Stansoperatör för etikettproduktion
NicEtikett bildades 2022 och är ett resultat av mångårig och bred erfarenhet inom självhäftande produkter. Vår vision är att tillverka högkvalitativa etiketter på ett hållbart sätt och med ett fokus på kundservice. Vi är leverantörer inom flertalet branscher så som Logistik, livsmedel och läkemedel.
Vi är ett sammansvetsat härligt gäng med lång erfarenhet inom etikettindustrin som drivs av kreativitet och utmaningar. Vi erbjuder en tjänst där det för rätt person finns stor möjlighet att vara med att påverka. Vi har högt satta mål för framtiden och alla medarbetare är lika viktiga på den spännande resan vi har framför oss.
Nu behöver vi utöka vårt team med stansoperatörer och söker dig som:
• I första hand har erfarenhet av stansning inom tryckeriverksamhet.
• Alternativt du som är intresserad av maskiner och har lätt för att lära.
• Är noggrann, kvalitetsmedveten och strukturerad.
• Är positiv, driven och engagerad och bidrar till positiv laganda
• Drivs av att effektivisera och strukturera
Du kommer att arbeta i en modern maskinpark tillsammans med erfarna kollegor.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Då vi är ett mindre företag under uppbyggnad kommer arbetsuppgifterna att variera. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Inställning och drift av stansmaskiner (ABG)
• Helhetsansvar över tillverkning av etiketter
• Kvalitetskontroll
• Underhåll av maskiner och utrustning
• Arbeta efter våra rutiner, våra standarder och följa säkerhetsföreskrifter
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 2-skift (på sikt ev 3-skift)
Plats: Kattarp
Start: Enligt överenskommelse
Är du rätt person för denna tjänst? Skicka din ansökan redan idag till jobb@nicetikett.se
. Observera att vi endast tar emot ansökningar via mail. Sista ansökningsdag är 26-02-21. Intervjuer genomförs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
För frågor angående tjänsten kontakta Mats Andersson 072-609 11 04. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: jobb@nicetikett.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NicEtikett AB
(org.nr 556515-5446)
Lundsgårdsvägen 75 (visa karta
)
254 70 KATTARP Jobbnummer
