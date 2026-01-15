Standardmall
2026-01-15
Vill du arbeta i ett sammansvetsat team där patientens bästa står i centrum? Vill du ha tryggheten med kollegor runt dig men samtidigt uppskattar att arbeta självständigt? Då kan det här jobbet vara något för dig! Vi söker sjuksköterska till ASIH Lidingö, grund- eller specialistutbildad.
Om oss ASIH Lidingö är ett team med hög kompetens som ger avancerad sjukvård i hemmet. Vi har korta beslutsvägar, nära samarbete mellan alla professioner och personal som trivs. Vårt kontor ligger centralt på Lidingö nära centrum.
Vi vårdar patienterna i deras eget hem. Patienterna är i behov av vårdinsatser som annars måste ges inom slutenvården. Vårt mål är att skapa förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt, oavsett var patienten vårdas. Det omfattar bland annat att vi utifrån patientens egna önskemål och genom hög tillgänglighet dygnet runt, tillhandahåller bästa möjliga symtomkontroll och lindring
Rollen Som sjuksköterska inom ASIH får du möjlighet att ge en personlig och kvalitativ vård till patienterna. Ingen dag är den andra lik, och variationen i arbetet och mötet med olika människor är väldigt givande. Genom vårt multiprofessionella team vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för trygg, säker och god vård i hemmet. Vi strävar efter hög kontinuitet. Alla i teamet har ett nära samarbete med varandra för att tillgodose patienternas behov på bästa möjliga sätt.
Hos oss finner du stor trygghet i kompetenta och hjälpsamma kollegor och du har samtidigt stor frihet att själv planera ditt arbete. Här får du chansen att ta hand om en patient i taget och få naturliga pauser i bilen.
Arbetsuppgifterna innefattar avancerade medicinska insatser som hantering av SVP, CVK och Piccline, provtagning, läkemedelsadministrering, transfusioner och symtomlindring.
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
En anpassad och väl utarbetad introduktion
Interna utbildningar
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
Fredagsfrukost
God arbetsmiljö med korta beslutsvägar med fokus på att skapa rätt förutsättningar och möjlighet att påverka verksamheten
Om dig
Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska, gärna med tidigare erfarenhet av palliativ vård
arbetar evidensbaserat och är professionell i ditt bemötande samt värnar om att sätta patienten först
är trygg, självständig och öppen för nya utmaningar
uppskattar att arbeta i multiprofessionella team
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
kunskaper inom Take Care är meriterande
B körkort är ett krav
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Hel- eller deltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Ansökan Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Sista ansökningsdag är 2026-03-31 men i och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
ASIH Lidingö, enhetschef Johan Lidemark, 070-5816822 eller johan.lidemark@aleris.se
Hoppas att vi hörs! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7059153-1791407". Omfattning
