Standardmall

Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Botkyrka Visa alla sjuksköterskejobb i Botkyrka
2025-09-30
Vill du använda din erfarenhet för att ge trygghet där den behövs som mest? Hos oss på Aleris ASIH Huddinge/Botkyrka får du möta människor i livets mest sårbara skeden - och vara den som gör vården personlig, närvarande och meningsfull.
Tillsammans skapar vi trygg vård - hemma hos patienten I vår vardag möter vi patienter med stora behov av avancerad hemsjukvård. Här gör du skillnad på riktigt - varje dag. Vi jobbar tätt ihop i tvärprofessionella team och stöttar varandra med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Hos oss är du aldrig ensam.
Vill du bli en del av ett varmt och sammansvetsat team i Huddinge/Botkyrka ? Då vill vi gärna höra från dig.
Det här är Aleris ASIH Huddinge/Botkyrka Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, dietister, kuratorer och arbetsterapeuter - alla med ett gemensamt mål: att ge den bästa vården i hemmet. Vi är en del av Aleris Närsjukvård, där också två specialiserade palliativa vårdavdelningar, basal hemsjukvård, Rehab Station och Uppsala Närakut ingår.
Aleris ASIH finns på flera platser i Stockholm och i Huddinge/Botkyrka utgår vi från vårt kontor i Tullinge. Vi rör oss inom ett avgränsat geografiskt område och använder miljöklassade bilar mellan patientbesöken.
Hos oss får du:
En trygg introduktion och löpande uppföljning
Ett klimat där dina idéer välkomnas
En god arbetsmiljö med korta beslutsvägar och närvarande chefer
Vi jobbar med journalsystemet TakeCare och planeringsverktyget iTacih. Du behöver alltså ha god datorvana - men viktigast är att du har teamkänsla, tålamod och viljan att sätta patienten främst.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet
Du har B-körkort och talar/skriver svenska obehindrat
Du är trygg i din roll, har god medicinsk kompetens och tycker om att samarbeta
Har du jobbat inom ASIH tidigare är det ett stort plus
Vi söker dig som är omtänksam, nyfiken och kommunikativ. Du har lätt för att skapa förtroende, både hos patienter och kollegor - och du ser värdet i att vara del av något större.
Anställningen i korthet: Timanställning Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finns
Vårt erbjudande Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i ditt arbetsliv och privatliv. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Hos oss på ASIH erbjuder vi även dig:
En genomtänkt introduktion med uppföljning
En kultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
En god arbetsmiljö med korta beslutsvägar och ett närvarande ledarskap
Välkommen att söka! Låter det här som något för dig? Skicka gärna in din ansökan redan idag - vi gör urval löpande.
Har du frågor om tjänsten? Hör av dig till enhetschef Inger Hård Tallnor på mejladress Inger.Hard.Tallnor@aleris.se
eller enhetschef Susanna Arfert susanna.arfert@aleris.se
