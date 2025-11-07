Stålmontör
Ikett Personalpartner AB / Montörsjobb / Karlskrona Visa alla montörsjobb i Karlskrona
2025-11-07
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
Har du erfarenhet av byggprojekt och stålkonstruktioner? Vi söker nämligen en erfaren stålmontör till en av våra kunder i Karlskrona.
Som Stålmontör ansvarar du för montagearbeten ute på byggarbetsplatser, med fokus på stålkonstruktioner och industribyggnation. Arbetsuppgifter
• Planera, leda och följa upp montagearbeten av stål- och byggkonstruktioner
• Delta aktivt i det praktiska montaget vid behov
• Koordinera personal, utrustning och material på arbetsplatsen
• Säkerställa att arbetet följer ritningar, tidsplaner och säkerhetsföreskrifter
• Fungera som kontaktperson mot kund och projektledning
• Rapportera framdrift och eventuella avvikelser
Start: Omgående
Arbetstider: DagtidProfilKvalifikationer
• Erfarenhet från byggsektorn, gärna inom stålmontage eller liknande
• Tidigare erfarenhet av arbetsledning eller projektansvar
• Förmåga att läsa ritningar och arbeta strukturerat
• Vana av att arbeta med säkerhet i fokus
• B-körkort
• God kommunikationsförmåga på svenska (engelska är meriterande)
Meriterande:
• Heta arbeten
• Liftkort
• Svetskunskaper eller utbildning inom BAS-P/U
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20310". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Camilla Eriksson camilla.eriksson@ikett.com Jobbnummer
9594915