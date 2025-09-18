Ställningsbyggare
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Tyresö
, Nacka
, Göteborg
Ställningsbyggare Sökes
Letar du en ny utmaning? Vi söker ställningsbyggare! Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå i att montera och demontera:
Ställningar
Väderskydd
Klätterplattformar
Fallskydd
Hissbryggor
CombiSafe
Vi söker dig som:
Har rätt driv, vilja och engagemang. Vi lär upp dig även om du saknar erfarenhet!
Vi ser att du är en god lagkamrat som både kan arbeta självständigt och i grupp. Du tar eget ansvar och utför arbetsuppgifter med hög kvalité.
Svenska eller Engelska i tal är ett krav, så även B-Körkort.Om företaget
Vi har inom koncernen en bred och lång erfarenhet inom väderskydd och byggnadsställningar. Vår verksamhet sträcker sig över hela Stockholmsområdet med omnejd, med kontor i Älta.
Vi befinner sig nu i en expansiv fas och söker fler engagerade och drivna medarbetare!
Hos oss är mångfald och jämställdhet en självklar del av kulturen. Vi ser gärna kvinnliga sökande, då kvinnor i dagsläget är underrepresenterade i vår bransch.
Låter detta som något för dig?
Ansök idag och bli en del av vårt team! Vi ser fram emot att höra från dig.
Urval sker löpande
Samtal från externa rekryterare/rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lw Sverige AB
(org.nr 556398-8244), https://lwab.se/ Arbetsplats
LW Sverige AB Jobbnummer
9514579