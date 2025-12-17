Ställföreträdande signalskyddschef
Försvarsmakten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med signalskydd i en verksamhet där tillförlitlig informationshantering är avgörande för Försvarsmaktens förmåga att verka? Som ställföreträdande signalskyddschef vid FMLOG får du ett kvalificerat uppdrag med stort ansvar i en organisation under utveckling och tillväxt. Rollen kombinerar operativt arbete, specialistansvar och stöd till verksamheten i ett säkerhetskritiskt sammanhang.
Om enheten:
FMLOG stödjer krigsförband i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter. FMLOG har en bred kompetens med civil och militär expertis som bidrar till en hög leveranssäkerhet och tillgänglighet. Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
Underrättelse- och säkerhetssektionen är en del av FMLOG Stab och utgör ett direkt stöd till Chefen FMLOG. Sektionens uppgift är att leda och samordna arbete rörande underrättelse- och säkerhetsfrågor inom FMLOG. Arbetet präglas av förutseende, stöd till chefer och medarbetare, samt uppföljning inom ramen för gällande lagar och förordningar.
Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Du är som ställföreträdande signalskyddschef underställd Signalskyddschefen. Du deltar i det dagliga arbetet och handlägger självständigt ärenden inom signalskyddstjänsten för hela FMLOG. Ansvarsområden omfattar certifikat, aktiva kort, kryptonycklar, skapa rutiner, hantera signalskyddsutrustning, delta vid interna kontroller och hantera ärenden vid signalskyddsincidenter. Arbetsuppgifterna innebär även att stödja hela FMLOG med utbildning, handledning och uppföljning.
Tjänsten kräver fortlöpande utbildning, deltagande i övningar och annan verksamhet som innefattar resor utanför tjänstgöringsorten. Stundtals kan verksamheten vara intensiv vilket gör att du tidvis bör tåla en hög arbetsbelastning och ha god förmåga att arbeta i grupp.
Tillsammans leder vi förbandets interna säkerhetstjänst.Publiceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
• Högskoleexamen
• Utbildad Crypto custodian
• TEMPEST utbildad
• Utbildad kortadministratör
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
• B-körkort (manuell växel)
Meriterande:
• Utbildad signalskyddslärare eller signalskyddschef
• Arbetslivserfarenhet inom signalskydd och säkerhetstjänst
• Kunskap och erfarenhet från Försvarsmakten med militär kompetens
• Erfarenhet av militär underrättelse- och säkerhetstjänst
• Utbildad COMSEC security officer
• Erfarenhet av stabsarbete
• Erfarenhet av Försvarsmaktslogistik
• Teknisk förståelse och kunskap gällande IT och signalskydd
• Kunskaper om Försvarsmaktens IT-system inom underrättelse- och säkerhetsfunktionen
• Grundläggande kunskap i Försvarsmaktens lednings- och informationssystemDina personliga egenskaper
För att du ska lyckas i denna roll behöver ha en pedagogisk- och social förmåga samt kunna arbeta på ett självständigt och initiativrikt sätt. Du kan snabbt sätta dig in i nya komplexa arbetsuppgifter och har en hög integritet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är naturligt för dig att följa Försvarsmaktens ledarskap och värdegrund. (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd inom Försvarsmakten
• Arbetsort: Stockholm
Frågor rörande:
• Rekryteringsprocessen: HR-generalist FMLOG Stab HR Sandra Rosén Larsson.
• Befattningen: Rekryterande chef på Säkerhetssektionen Johan Holmqvist
Fackliga företrädare:
• SACO: Madeleine Bagge
• OFR/S: Håkan Antonsson
• SEKO: Eva-Britt Steen
• OFR/O: Bengt Rainer
Samtliga ovan nås via växeln 010 825 10 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16 januari 2026. Vänligen bifoga ditt CV och besvara de urvalsfrågor som finns i ansökningsformuläret. Personligt brev ska inte bifogas, i fältet för personligt brev skriv istället för att infoga brev, enligt instruktion.
I fältet vill vi att du beskriver vilka områden och uppgifter inom underrättelse- och säkerhetsfunktionen du har arbetat med och vilka områden du är särskilt intresserad av. Vi vill också att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9651039