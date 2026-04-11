Ställare till nattskift!
STÄLLARE TILL ITW I ÅS
Är du en erfaren ställare och redo för en ny, spännande utmaning? Då kan denhär tjänsten vara något för dig! Publiceringsdatum2026-04-11Om tjänsten
Som maskinställare blir du en viktig kugge i driften av vår formsprutning. Duansvarar för att omställningar i företagets maskiner och kringutrustning skerenligt produktionsplanen. Du ser till att genomförda omställningarkvalitetssäkras och dokumenteras enligt gällande rutiner. Du medverkar också iarbetet med ständiga förbättringar, TPM och Lean (5S).
Tjänsten är på nattskift. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inomplastproduktion och formsprutning.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper - vi värdesätter dittengagemang. Du är självgående, men också en lagspelare med godkommunikationsförmåga. Arbetet kräver att du är strukturerad, systematisk ochtar egna initiativ, eftersom det är omväxlande och innebär stort eget ansvar.
Krav för tjänsten:
Erfarenhet av formsprutning
Ett stort tekniskt intresse
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då alla ITW:s rutiner är skrivna på svensk
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete i ett internationellt företag.Delaktighet är viktigt för oss, och du får möjlighet att vara med i olikaförbättringsaktiviteter. Vi är en arbetsplats som fokuserar på det positiva ochser möjligheter istället för problem. Du blir en del av ett team med öppen ochdirekt kommunikation, där du får ta initiativ och bidra med en positiv attityd. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar ITW med Junic AB. Du söker tjänsten genom attregistrera ditt CV och personliga brev på www.junic.se.Urval
och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Niklas Andersson, 072-200 31 02
Johan Bäcklund, 070-378 85 60
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junic Sverige AB
333 73 BREDARYD
333 73 BREDARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
