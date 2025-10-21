Ställare/operatör
Trioworld Smålandsstenar AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Gislaved
2025-10-21
Vill du vara med och forma framtidens produktion?
För att fortsätta utveckla vår verksamhet söker vi nu fler kollegor till vår produktion i Smålandsstenar - och kanske är det just dig vi letar efter!
Hos oss finns plats både för dig som är nyfiken på industrin och vill lära dig från grunden, och för dig som redan har erfarenhet av processindustrin och är redo för mer tekniskt avancerade utmaningar. Det viktigaste är att du har rätt inställning - driv, nyfikenhet och viljan att bidra.
Tillsammans med ditt team ser du till att våra maskiner snurrar dygnet runt och att vi når våra gemensamma mål. Du får lära dig vårt material, våra maskiner och hur allt hänger ihop - för att kunna leverera produkter av högsta kvalitet, varje dag.
Vad erbjuder vi?I Smålandsstenar är vi en stor enhet med cirka 300 medarbetare. Här möts olika kompetenser och personligheter i en dynamisk och inkluderande arbetsmiljö. Vi tror på långsiktighet - både i våra investeringar och i våra medarbetare. Du får en aktiv roll med varierande arbetsuppgifter, och jobbar heltid enligt ett rullande 5-skiftsschema.
Vem är du? Du har B-körkort.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Du har ett stort intresse för teknik och processindustrin.
Du är nyfiken, ansvarstagande och gillar att jobba i team.
Nyfiken?
Vi hoppas det! Besök gärna vår hemsida för att få en inblick i vår vardag bakom kulisserna - och få en känsla för hur det är att jobba hos oss. Kanske är detta ditt nästa steg i karriären? Ersättning
Enligt kollektivavtal
Hr partner
Sofie Lind Wisell sofie.lindwisell@trioworld.com 0371 34602
