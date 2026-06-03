Legitimerad psykolog till Hälsocentralen Ripan

Min Byrå i Jämtland AB / Psykologjobb / Östersund
2026-06-03


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Legitimerad psykolog till Hälsocentralen Ripan
Vill du arbeta på en mindre, personlig och familjär hälsocentral där relationer, kontinuitet och samarbete står i fokus?

Hälsocentralen Ripan söker nu en legitimerad psykolog som vill bli en del av vårt engagerade team. Hos oss möts du av nära samarbete mellan yrkesgrupper, korta beslutsvägar och en arbetsplats där alla gör skillnad.

I rollen arbetar du självständigt med screening, bedömning, utredning och behandling av lätt till medelsvår psykisk ohälsa inom primärvården. Du ansvarar för psykologiska bedömningar och triagering samt gör individuella vårdplaneringar utifrån patientens behov. Arbetet innefattar även remittering och samverkan med specialistpsykiatri och andra vårdaktörer när behov finns.

Du erbjuder både kortare behandlingsinsatser och längre psykologisk behandling, individuellt och vid behov i grupp. Arbetet präglas av nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och övriga professioner för att skapa trygg, tillgänglig och sammanhållen vård för våra patienter.

Vi värdesätter att du tar eget ansvar, är trygg i självständiga beslut och har förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete. Samtidigt ser vi samarbete och kollegialt stöd som en självklar del av vardagen.

Tjänsten innebär även samarbete med Hälsocentralen Renen och Läkarmottagningen Älgen, vilket gör arbetet varierat och utvecklande. Resor i tjänsten kan förekomma. Det finns även möjlighet att till viss del arbeta med digital mottagning och digitala patientmöten.

Vi söker dig som:

Är legitimerad psykolog

Har ett professionellt och varmt bemötande

Trivs i nära samarbeten och personliga möten

Är trygg, engagerad och självständig

Tar eget ansvar och tycker om att utveckla arbetssätt och verksamhet

Gärna har erfarenhet av primärvård, screening- och bedömningsarbete samt iKBT

Vi erbjuder:

En varm och familjär arbetsplats

Stor möjlighet att påverka och utveckla ditt arbete

Engagerade kollegor och gott samarbete

Ett varierat arbete inom flera verksamheter inom Medinord

Möjlighet till viss digital mottagning

Närvarande ledarskap och korta beslutsvägar

Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan till oss på Hälsocentralen Ripan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7840851-2032725".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Min Byrå i Jämtland AB (org.nr 559027-7041), https://jobb.min-byra.se
Thoméegränd (visa karta)
831 34  ÖSTERSUND

Arbetsplats
Min Byrå

Jobbnummer
9944044

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