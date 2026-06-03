Legitimerad psykolog till Hälsocentralen Ripan
Min Byrå i Jämtland AB / Psykologjobb / Östersund Visa alla psykologjobb i Östersund
2026-06-03
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Legitimerad psykolog till Hälsocentralen Ripan
Vill du arbeta på en mindre, personlig och familjär hälsocentral där relationer, kontinuitet och samarbete står i fokus?
Hälsocentralen Ripan söker nu en legitimerad psykolog som vill bli en del av vårt engagerade team. Hos oss möts du av nära samarbete mellan yrkesgrupper, korta beslutsvägar och en arbetsplats där alla gör skillnad.
I rollen arbetar du självständigt med screening, bedömning, utredning och behandling av lätt till medelsvår psykisk ohälsa inom primärvården. Du ansvarar för psykologiska bedömningar och triagering samt gör individuella vårdplaneringar utifrån patientens behov. Arbetet innefattar även remittering och samverkan med specialistpsykiatri och andra vårdaktörer när behov finns.
Du erbjuder både kortare behandlingsinsatser och längre psykologisk behandling, individuellt och vid behov i grupp. Arbetet präglas av nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och övriga professioner för att skapa trygg, tillgänglig och sammanhållen vård för våra patienter.
Vi värdesätter att du tar eget ansvar, är trygg i självständiga beslut och har förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete. Samtidigt ser vi samarbete och kollegialt stöd som en självklar del av vardagen.
Tjänsten innebär även samarbete med Hälsocentralen Renen och Läkarmottagningen Älgen, vilket gör arbetet varierat och utvecklande. Resor i tjänsten kan förekomma. Det finns även möjlighet att till viss del arbeta med digital mottagning och digitala patientmöten.
Vi söker dig som:
Är legitimerad psykolog
Har ett professionellt och varmt bemötande
Trivs i nära samarbeten och personliga möten
Är trygg, engagerad och självständig
Tar eget ansvar och tycker om att utveckla arbetssätt och verksamhet
Gärna har erfarenhet av primärvård, screening- och bedömningsarbete samt iKBT
Vi erbjuder:
En varm och familjär arbetsplats
Stor möjlighet att påverka och utveckla ditt arbete
Engagerade kollegor och gott samarbete
Ett varierat arbete inom flera verksamheter inom Medinord
Möjlighet till viss digital mottagning
Närvarande ledarskap och korta beslutsvägar
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan till oss på Hälsocentralen Ripan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7840851-2032725". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Min Byrå i Jämtland AB
(org.nr 559027-7041), https://jobb.min-byra.se
Thoméegränd (visa karta
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831 34 ÖSTERSUND Arbetsplats
Min Byrå Jobbnummer
9944044