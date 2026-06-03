Speciallärare - Resursenheten Tallskolan
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Uppsala Visa alla speciallärarjobb i Uppsala
2026-06-03
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Tallskolan i Uppsala söker en engagerad och legitimerad speciallärare som brinner för att stötta elevers lärande och utveckling. Du har erfarenhet av elevhälsoarbete och trivs med att samarbeta i arbetslag för att skapa en inkluderande lärmiljö. I din roll arbetar du med kartläggning, åtgärdsprogram och kompensatoriska verktyg för att möta varje elevs behov. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och bidra till att skapa en trygg och hälsofrämjande skolmiljö. Välkommen att bli en del av vårt team!
Tallskolans resursenhet har plats för elever i årskurs 4 till 9. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola och enligt grundskolans läroplan och ämnesplaner. På skolan går elever som behöver gå i en liten undervisningsgrupp utanför sin hemskola. Vi har även elever som akut behöver vara på annan plats än sin hemskola under en kortare period.
Målet är att eleven ska känna sig som en del av ett sammanhang och att vardagen i skolan fungerar. Målet är också att eleven ska kunna komma tillbaka till sin hemskola.
Här kan du läsa mer om oss!
Beskrivning av arbetsuppgifter
Arbetet innefattar stöd till elever i behov av särskilt stöd, både enskilt och i mindre grupper. Du kommer också att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv samt medverka i kartläggningar. Du kommer även att genomföra pedagogiska utredningar och sköta tillhörande dokumentation. En viktig del av arbetet är att stödja och handleda lärare i att skapa förutsättningar för en framgångsrik inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Du arbetar också med att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa, samt med att identifiera och undanröja hinder och orsaker till svårigheter i deras undervisnings- och lärandemiljöer.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med behörighet att undervisa i årskurs 4 till 9. Du har erfarenhet av elevhälsoarbete i arbetslag och goda kunskaper i kompensatoriska lärverktyg. Utöver detta besitter du även goda IT‐kunskaper. Det är meriterande om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande (LAB), liksom av arbete med personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vidare ses erfarenhet av att arbeta med individer med stora psykosociala behov som en fördel.
Det är meriterande med kunskap om/i:
Kartläggningar
Åtgärdsprogram
Dokumentation
Bildstödprogram
Seriesamtal
Sociala berättelser.
Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på olika situationer och fokuserar på rätt saker. Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I förändring har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, du kan enkelt anpassa ditt synsätt och förhållningssätt.
Med en god pedagogisk insikt har du förståelse för att elever har olika förutsättningar att ta till sig kunskap. I din undervisning försöker du anpassa lärandet efter eleven. I ditt arbete ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Annika Hortlund, enhetschef, 018-727 56 83.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03033". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Annika Hortlund 018-727 56 83 Jobbnummer
9944043