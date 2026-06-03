Senior Fullstack-utvecklare till Fortnox i Växjö
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2026-06-03
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Vi rekryterar just nu en senior Fullstack-utvecklare till Fortnox i Växjö. Fortnox utvecklar lösningar som förenklar vardagen för hundratusentals företagare i Sverige och är samtidigt ett av Sveriges mest spännande SaaS- och FinTech-bolag i stark tillväxt.
Det här är en roll för dig som vill arbeta i en modern produktorganisation där utvecklare inte bara implementerar färdiga krav, utan är med och förstår problem, påverkar lösningar och bygger produkter som skapar verkligt värde för kunderna.
Om rollen
Som senior Fullstack-utvecklare hos Fortnox blir du en del av teamet Kronos, som arbetar med lösningar kopplade till tid.
Teamet är under uppbyggnad och kommer att arbeta med att samla, utveckla och vidareutveckla funktionalitet kopplad till tid, som i dag finns utspridd i andra delar av Fortnox produktportfölj. Det kan exempelvis handla om tidrapportering, projektrapportering, stämplingslösningar och andra affärskritiska flöden kopplade till hur företag hanterar medarbetares arbetstid.
Du blir en del av ett autonomt team med helhetsansvar för produktens utveckling, från problemförståelse och idé till produktion, vidareutveckling och teknisk hälsa. Teamen på Fortnox består vanligtvis av 5–8 personer, där majoriteten är utvecklare, men där även kompetenser som Product Manager, designer och testare ingår.
Arbetet sker nära verksamheten och kunderna. Det innebär att du behöver vara nyfiken på affären, förstå användarnas behov och vilja bidra till att forma lösningen, inte bara bygga det som redan är specificerat.
Den tekniska miljön består bland annat av:
Java och Kotlin i backend
Spring Boot
React i frontend
React Native
Mikrotjänster och distribuerade system
REST API:er
SQL och databaser, exempelvis PostgreSQL
Fortnox befinner sig i en fas där AI får en allt större roll i både utvecklingsprocessen och produkterna. AI-mognaden växer snabbt inom organisationen, och det finns flera interna forum, workshops och initiativ där medarbetare får utforska hur AI kan användas på ett smart och konkret sätt.
Bland annat avsätts två dagar i månaden för kompetensstärkning kopplat till användandet av AI, där medarbetare får möjlighet att utforska verktyg, arbetssätt och nya idéer. Utöver det finns även workshops, experimentdagar och större hackathons där teamen får testa idéer, bygga prototyper och pitcha nya lösningar.
Vem vi söker
Vi söker dig som är en utvecklare med flera års erfarenhet av professionell mjukvaruutveckling, gärna omkring fem år eller mer.
Du trivs i en miljö där du får ta ansvar, samarbeta nära andra kompetenser och vara med och påverka både tekniska beslut och produktens riktning. Du är inte främmande för att arbeta utforskande, där alla svar inte finns från början, utan där teamet tillsammans behöver förstå problemet och hitta rätt väg framåt.
Vi tror att du:
Har mycket goda kunskaper i Java och Kotlin.
Har erfarenhet av Spring Boot.
Har erfarenhet av React.
Gärna har arbetat med React Native eller är nyfiken på mobilutveckling.
Har erfarenhet av mikrotjänster, API:er och distribuerade system.
Trivs i autonoma team där ansvar, samarbete och kommunikation är centralt.
Är nyfiken på affären, kunderna och de problem produkten ska lösa.
Har ett starkt driv och vill bidra aktivt till teamets utveckling.
Är positivt inställd till AI och vill utforska hur det kan användas i utvecklingsarbetet.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande är:
Erfarenhet från SaaS-miljö.
Erfarenhet av AI-verktyg i utvecklingsprocessen.
Vi erbjuder
Hos Fortnox får du arbeta i en modern produktorganisation där teknik, affär och användarvärde möts.
Du får möjlighet att vara en viktig del av ett autonomt team som äger sin lösning och påverkar både arbetssätt, tekniska val och produktens utveckling över tid.
Därför Fortnox:
En modern SaaS-miljö med stark teknisk utveckling.
Autonoma team med stort ansvar och mandat.
Möjlighet att arbeta nära produkt, design, test och affär.
Återkommande AI-workshops, experimentdagar och hackathons.
En kultur som präglas av kunskapsdelning, nyfikenhet och driv.
Möjlighet att utvecklas både tekniskt och professionellt.
Fortnox har en stark kultur av lärande och innovation. Här finns utrymme att testa nytt, dela kunskap och bidra med idéer som kan påverka både arbetssätt och produkt.
Praktisk information
Plats: Växjö Omfattning: Heltid Arbetsmodell: Hybrid Anställningsform: 12-månaders uppdrag via A-hub, där målet är överrekrytering till Fortnox efter uppdragets slut.
Rekryteringsprocessen hanteras av A-hub. Fortnox önskar därför att alla frågor kring tjänsten riktas till A-hub. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7840911-2032730". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Växjö, Växjö Station (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
A-hub Jobbnummer
9944052