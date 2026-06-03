Platschef för projekt i Borlänge-Falun med omnejd
Siljan Schakt Entreprenad Aktiebolag / Byggjobb / Borlänge Visa alla byggjobb i Borlänge
2026-06-03
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Platschef till Siljan Schakt Entreprenad AB
Vill du leda projekt som syns på riktigt - tillsammans med ett företag där beslutsvägarna är korta och engagemanget stort?
Siljan Schakt Entreprenad AB har över 30 års erfarenhet inom mark- och anläggningsentreprenader. Vi är cirka 30 medarbetare med bred kompetens inom projektering, kalkylering och produktion, och vi arbetar med allt från vägbyggnationer och VA till industri- och infrastrukturprojekt.
Nu söker vi en platschef som vill ta ett helhetsansvar för våra projekt - från planering till färdig leverans.
Om rollen
Som platschef ansvarar du för produktionen ute på arbetsplatsen och blir en nyckelperson i projekten. Du leder teamet på plats, samordnar underentreprenörer, och har nära dialog med beställare och samarbetspartners.
Du ansvarar bland annat för att
• driva projekt mot uppsatta mål inom tid, ekonomi och kvalitet
• leda och motivera yrkesarbetare och underentreprenörer
• hantera kunddialog, byggmöten och samordning
• arbeta aktivt med KMA-frågor
• följa upp dokumentation, ekonomi och ÄTA-arbeten
Vi söker dig som har
• erfarenhet som platschef eller lång erfarenhet som arbetsledare inom bygg eller anläggning och vill ta nästa steg i karriären
• relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet
• kunskap inom AMA/MER, AB/ABT samt Bas P/U och BAM
• erfarenhet och är trygg i sitt ledarskap samt gillar att ta ansvar
• kunskaper i Office-paketet
Som person är du lösningsorienterad, strukturerad och kommunikativ. Du trivs både nära produktionen och i platschefsrollens administrativa sysslor och gillar att skapa engagemang i teamet.
Därför ska du välja Siljan Schakt
Hos oss får du:
• vara med på en oerhört spännande utvecklingsresa
• en viktig roll med stort eget ansvar och möjlighet att påverka
• korta beslutsvägar och nära samarbete med ledning och kollegor
• stöttning av erfaren arbetschef, kalkylchef och platschefskollega
• varierande och utvecklande projekt i Dalarna och Mellansverige
• en trygg arbetsgivare med stark laganda och långsiktigt fokus
Siljan Schakt är en del av industrigruppen Infrea. Med verksamheter inom affärsområdena Mark & Anläggning samt Vatten & Avlopp förvaltar och utvecklar vi bolag med lokal närvaro och stark entreprenörskraft.
Ansökan
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta HR-chef Per Männikkö på 070-592 90 80. Maila din ansökan med framförallt CV till per.mannikko@siljanschakt.se
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är 28 juni 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: per.mannikko@siljanschakt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siljan Schakt Entreprenad Aktiebolag
(org.nr 556444-4031)
Tunavägen 281 (visa karta
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781 73 BORLÄNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Siljan Schakt Entreprenad AB Kontakt
HR-chef
Per Männikkö per.mannikko@siljanschakt.se 070-5929080 Jobbnummer
9944049