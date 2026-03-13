Ställare formsprutning | Orthex i Gnosjö
2026-03-13
Nu söker vi en Ställare inom formsprutning som vill bli en viktig del av vår produktion.
Arbetsroll
Som ställare hos oss får du en central funktion i produktionen. Du ansvarar för att säkerställa effektiva omställningar och stabil drift med fokus på kvalitet och flöde.
Dina arbetsuppgifter innefattar att:
Ställa och byta verktyg
Starta upp och optimera produktion efter omställning
Säkerställa kvalitet och följa upp processer
Felsöka och åtgärda störningar i produktionen
Bidra till förbättringsarbete och effektivare arbetssätt
Vi söker dig som har erfarenhet av formsprutning och verktygsbyten, gärna från en liknande roll som ställare. Du har en god teknisk förståelse och arbetar lösningsorienterat i din vardag. Du trivs med ansvar, arbetar strukturerat och har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du kan arbeta självständigt när det behövs. Som person bidrar du till en positiv arbetsmiljö och ett gott samarbete i teamet. Erfarenhet av robotar, automation eller processoptimering är meriterande.
Hos oss blir du en del av ett mindre team där:
gemenskap och samarbete är en självklar del av vardagen
beslutsvägarna är korta och din kompetens värdesätts
du får arbeta nära produktionen och påverka förbättringar
långsiktighet och trivsel är viktiga mål
I denna rekrytering samartbetar Orthex group med Puls bemanning & Rekrytering.
För mer information eller frågor om tjänsten, vänligen kontakta Lisa Johansson på073-422 68 78 eller lisa@pulsbemanning.se
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team!
Puls är ett företag som värdesätter både personal och kunder, och vi strävar efter att matcha rätt arbetsplats för både arbetssökande och företag. Vi erbjuder konsulter flexibilitet och trygghet i deras arbete och hjälper dig att komma ut på arbetsmarknaden. Vår drivkraft, tillgänglighet, snabbhet och kompetens ger både kunder och personal en känsla av att vara "rätt från start". Vi betjänar kunder i hela GGVV-regionen från våra kontor i Anderstorp, Värnamo och Ljungby.
För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är en flexibel, ambitiös, noggrann ochansvarsfull person. Vi letar efter individer som är självgående och kan ta initiativ när detbehövs. Du hanterar att jobba under tidspress och har en vilja att utvecklas och bli bra på detdu gör. Det är viktigt att du trivs med att jobba i grupp och vara en lagspelare.För att vara framgångsrik i rollen förväntar vi oss att du har goda kunskaper i svenska ochengelska, både i tal och skrift. För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är händig. Det är även meriterande med truck och traverskort, samt erfarenhet av ritningsläsning.
