Ställare Dagid
Aktiv Bemanning i Småland AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo
2025-12-26
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktiv Bemanning i Småland AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Ställare sökes till Värnamo området.
Är du tekniskt intresserad, vågar ta initiativ och har viljan att lära dig. Vi söker ställare för dagtidstjänst där din vilja att jobba och utvecklas är viktigast. Allt behöver inte finnas på CV.et utan viljan att utvecklas och lära nytt se vi som meriterande.
Ställa maskiner och säkerställa produktionens kvalitet
Samarbeta med teamet för att optimera arbetsflödet.
• Har tekniskt intresse och vill utvecklas inom området.
• Är noggrann, flexibel och har en positiv attityd.
• Har viljan att lära och arbeta i en dynamisk miljö.
Skicka din ansökan idag - vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: johanna@aktivbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Bemanning i Småland AB
(org.nr 556639-2550) Jobbnummer
9663838