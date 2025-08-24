Städveteraner
2025-08-24
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
, Södertälje
Städveteraner sökes!
Veterangig AB erbjuder helhetslösningar inom bygg, el, måleri, trädgårdsskötsel och städning, till privatpersoner, föreningar och företag i södra Stockholm. Företaget fokuserar på att tryggt lösa kundernas kompetens- och tidsbrist med högkvalitativa tjänster som utförs av ett erfaret team. Vi kommer när det behövs och vi är flexibla och tydliga. Målet är att skapa ett företag som levererar kvalitet och tydlighet till kunden samt en trygg grund för veteraner att fortsätta arbeta lustfyllt.
Du kommer ingå i team Veteran Städ som består av 8 personer. Man jobbar nästan alltid 2 och 2 både hos företag och privatpersoner. Arbetet har alltid en tydlig beskrivning. Uppdragen fördelas enligt intresse och geografi, antingen via telefon eller på frukostmöten där vi presenterar nya uppdrag och kunder. Din närmsta chef blir Michell som är en av projektledarna företaget.
Som Veteranstädare kommer du bland annat:
Dammsuga, svabba golv, damma och ev. putsa fönster
Stämma av arbetsbeskrivning med kunden, samt återkoppla till kund och arbetsledare med tidsåtgång och vad som utfördes samt ev. brister
Vid behov kan du behöva inhandla städ produkter eller material
Ansvarsområden: Du ansvarar för att arbetet blir professionellt utfört, att stämma av arbetet med kunden. Samt att ge god service till våra kunder.
Önskad Profil:
Några års erfarenhet av städning
B Körkort och tillgång till bil
Vill jobba deltid på intermittens uppdrag
Vi söker dig som är:
Erfaren och vill försätta arbeta deltid. Noggrann eftersom det är viktigt att kundens arbete blir professionellt utfört samt att våra rutiner kring arbetsbeskrivning/checklistor följs. Du är glad och ger positiv energi till kunder och medarbetare samt gillar att ge andra människor service. Du har tålamod med äldre personer som exempelvis har sviktande syn och hörsel. Du är ansiktet utåt för Veterangig.
Meriterande om du har:
Ytterligare språk
Erfarenhet av att jobba med äldre personer
Start: Efter överenskommelse
Arbetstider: Vardagar, enligt uppdrag och överenskommelse.
Placering: I söderort hos kund och möten på kontoret.
Anställningsform: Intermittens anställning på deltid.
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
E-post: hej@veterangig.nu
Tullingebergsvägen 1 C
146 45 TULLINGE
