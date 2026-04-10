Stadsekolog
2026-04-10
De gröna miljöerna och närheten till Mälaren är en av de viktigaste tillgångarna för Västeråsarnas livskvalitet, hälsa och hela ekosystemet. Västerås erbjuder en unik blandning av natur, där Mälarens skärgård möter djupa Bergslagsskogar och öppna kulturlandskap. Här får du vara med och säkra, samt utveckla, dessa delar i vår samhällsbyggnadsprocess. Du är med och formar en attraktiv stad för både arter och Västeråsare.
Du får ett omväxlande arbete där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att utveckla kommunens gröna och blå miljöer, naturområden samt hela Västerås utveckling. Vi arbetar både på övergripande nivå med styrdokument så som grönstrukturplanen och översiktsplaner, men även på en mer detaljerad nivå i till exempel olika projekt och detaljplaner.
Du har varierande arbetsuppgifter i olika delar av samhällsbyggnadsprocess. Det kan vara framtagande eller uppföljning av styrdokument, beställa och granska inventeringar, hantera remisser, delta i översiktsplaner, detaljplaner och planprogram med mera.
Du samverkar både internt och externt, deltar i olika forum och har en aktiv roll i omvärldsbevakning inom ditt område.
Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv där naturvärden, rekreation, ekosystemtjänster och behov av utveckling behöver balanseras på ett långsiktigt hållbart sätt. I rollen ingår att följa upp naturvårds-, friluftslivs- och exploateringsprojekt för att säkerställa att gröna värden tas tillvara och genomförs enligt intentionerna.
Vi är i ett spännande skede där vi nu ställer om hur vi arbetar med samhällsbyggnadsprocessen i staden. Vi arbetar mot en sammanhållen process och vi på enheten kommer att ta ett tydligare helhetsgrepp i dessa frågor med mer långsiktighet, framförhållning och strategi. I det arbetet ingår också att finna en balans och taktik där gröna frågor och tillväxt/exploatering verkar tillsammans och vi hitta vägar framåt tillsammans.
Din kompetens
Du har akademisk utbildning som ekolog eller annan för tjänsten relevant utbildning. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Om du har erfarenhet av att arbeta med grönplanering och av samhällsbyggnadsfrågor på strategisk nivå är det positivt och om du har kunskap om olika arter så är det en fördel för tjänsten.
Det är positivt om du har erfarenhet från politiskt styrd organisation. Har du tidigare arbetat med GIS (Geografiskt informationssystem) är det också positivt. Du har körkort.
Du är initiativtagande och självgående med förmåga att strukturera ditt arbete och driva processer framåt. Du har ett strategiskt förhållningssätt, ser frågor ur ett långsiktigt perspektiv och förstår konsekvenserna av olika vägval. Du samarbetar väl, är lyhörd och bidrar till lösningar som gynnar helheten.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att påverka den fysiska utvecklingen i staden och arbeta med spännande utvecklingsfrågor som är högt prioriterade. Du kommer vara en av två stadsekologer på Samhällsbyggnadsenheten. Här får du möjlighet att växa, utvecklas och bidra till långsiktigt hållbara samhällslösningar.www.vasteras.se/stadsledningskontoret
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00096". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerås stad, Stadsledningskontoret Kontakt
Jonathan Söderberg jonathan.soderberg@vasteras.se 021-39 44 38 Jobbnummer
9846116