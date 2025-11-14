Städproffs sökes!
DH Städservice AB / Städarjobb / Falun Visa alla städarjobb i Falun
2025-11-14
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DH Städservice AB i Falun
Vi är en växande städfirma som erbjuder städtjänster till både privatpersoner och företag. Vi söker nu nya kollegor till vårt team som vill vara med och leverera högkvalitativ städservice med fokus på kundnöjdhet och noggrannhet.
Hos oss kommer du att arbeta självständigt och ibland i grupp med olika typer av städtjänster. Du jobbar både i privata hem och på företag, alltid med samma höga standard och ett öga för detaljer. Du kommer bland annat att utföra:
Dammsugning och damning
Moppa golv och rengöra ytor
Hemstädning, Storstädning, Flyttstädning, Kontorsstädning
Fönsterputsning
Ge kunden det där lilla extra som gör stor skillnad
Vi söker dig som:
Har ett starkt engagemang för kvalitet och service
Är noggrann, punktlig och ansvarsfull
Gillar att arbeta självständigt men också samarbeta med andra i teamet
Har ett intresse för städning och tycker att det är ett hantverk som görs bäst av proffs
Förstår och kan kommunicera på svenska
Har körkort och tillgång till egen bil eller manuellt körkort (detta är ett krav för vissa uppdrag)
Vi erbjuder:
En flexibel anställning med varierande arbetstider (mellan 07:00 och 17:00) (helger kan förekomma)
Kollektivavtalade löner och schyssta arbetsvillkor
Möjlighet till utbildning och utveckling genom vår interna utbildning
En vänlig och stödjande arbetsmiljö med goda karriärmöjligheter inom företaget
OBS: Detta är en deltidsanställning med möjlighet till heltid i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Vi tar endast emot ansökningar via mail
E-post: hej@dhstad.se Arbetsgivare DH Städservice AB
(org.nr 559541-5646)
791 45 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Joakim Dahlin hej@dhstad.se Jobbnummer
9606423