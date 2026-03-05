Städpersonal
M&A Cleaning Company / Städarjobb / Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M&A Cleaning Company i Stockholm
M&A Cleaning Company söker duktiga, noggranna och pålitliga städare för att stärka städteamet och för att ta nästa steg i utvecklingen av företaget.
Företaget har funnits från 2017 och erbjuder effektiva och noggranna städtjänster till ett bra pris.
Tjänsterna som erbjuds är b.la hemstädning, fönsterputs, trappstädning och kontorsstädning.
Vi söker dig som,
värderar en positiv inställning högt och drivs av att leverera en god kvalitet. Det gör våra tjänster efterfrågade och du blir en del av ett växande team som hjälps åt för att bidra till detta.
är noggrann och ansvarsstagande
har öga för detaljer och kvalitet
är strukturerad och trivs med självständigt arbete
kommunicerar på svenska och engelska
har B-körkort
Städerfarenhet
Har du varit anställd som städare är det meriterande, men det är inget krav.
Omfattning
Heltid/Deltid
Start
Omgående eller enligt överenskommelse

Publiceringsdatum2026-03-05
Låter detta som din nästa utmaning? Tveka inte att kontakta oss för att ansöka. Förhoppningsvis blir du en viktig medarbetare i vårt team.
Skicka in din ansökan via mail:margit@macleaningcompany.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
E-post: margit@macleaningcompany.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M&A Cleaning Company Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9780400