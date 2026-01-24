Städning av servicehus
Vår städ-avdelning är nog den viktigaste kuggen i gästupplevelsen och kvalitén för vår anläggning. Utan rena och fräscha anläggningar spelar det ingen roll hur vackra omgivningarna är, eller hur trevlig personalen är. Rollen som lokalvårdare är ett uppdrag som vi värdesätter högt.
Vi tror därför att du är noggrann, ordningsam, ansvarstagande och att servicekänsla är lika självklart för dig som det är för oss.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer främst bestå av städning av våra 2 servicehus vilket innebär att skura duschar, golv och toaletter osv.
Vem vi söker
Vi söker dig som inte är rädd för att ta i där det behövs. Du har lätt för att anpassa dig efter rådande situation och är duktig på att ta eget ansvar. Du ska prata svenska, engelska och gärna tyska. Du ska ha fyllt 16 år och avslutat årskurs 9.
Arbetstider
Anställningen är säsongsanställning och gäller hela sommarsäsongen.
Omfattningen av anställningen varierar, men du kommer arbeta 2 till 4 dagar/vecka på rullande schema 4-5timmar per arbetstillfälle.
Vi ser inga problem med att du behöver vara ledig under sommarveckorna, men du måste kunna arbeta under högsäsongen som är vecka 28-30. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: kontakt@vilsharadscamping.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städning av servicehus".
Detta är ett deltidsjobb.
AB Vilshärads Camping (org.nr 556165-7247), https://vilsharadscamping.se/
Vilshäradsvägen 24
)
305 65 VILLSHÄRAD
