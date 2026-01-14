Städerska för hemstäd
Rent i Roslagen C Brodén Konsult / Städarjobb / Norrtälje
2026-01-14
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
2026-01-14
Rent i Roslagen
Vi är en liten familjär Städfirma som hoppas just Du vill tillbringa och jobba några dagar i veckan med oss.
Vi tänker att du har öga för ett fint hem, då Hemstäd är så mycket mer än bara dammsuga och skura. Vi gör inga tynga lyft, använder inga starka medel.
Är du en glad själ? Är du ansvarsfull?
Gillar du arbeta i lag, då passar du jobba med oss.
Vi ser med fördel att du är äldre, erfarenhet ej nödvändig men sunt förnuft.
Vi alla talar svenska, även Du.
Körkort & bil ett krav.
Vår bas finns i lilla samhället Bergshamra.
Kunder mellan Åkersberga och Norrtälje.
- Rent i Roslagen -
C.Brodén Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: Camilla@rentiroslagen.se Arbetsgivare Rent i Roslagen C Brodén Konsult
761 11 BERGSHAMRA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rent i Roslagen Jobbnummer
9684925