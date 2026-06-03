Vi söker en Senior Nagelterapeut / Master Nagelteknolog till vår salong!
Humie Nails AB / Hälsojobb / Helsingborg Visa alla hälsojobb i Helsingborg
2026-06-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
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Som senior/master nagelterapeut hos oss kommer du att arbeta med högkvalitativa behandlingar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Skapande av skräddarsydda nageldesigners (custom design) och avancerad nail art.
Professionell hantering av olika tekniker såsom gelé, builder gelé samt avancerade former.
Behandling och rekonstruktion av skadade eller missformade naglar.
Ge personlig rådgivning och förstklassig service till våra kunder för att bibehålla och bygga upp en stark bas av stamkunder.
Vi söker dig som:
Är diplomerad nagelterapeut / nagelteknolog.
Har minst 3 års erfarenhet av yrket (meriterande om du har arbetat på en etablerad salong tidigare).
Har ett starkt estetiskt sinne, precision i ditt arbete och håller dig ständigt uppdaterad med de senaste trenderna på marknaden.
Är serviceinriktad, punktlig, flexibel och har lätt för att kommunicera med kunder.
Vad vi erbjuder:
En modern, inspirerande och fräsch arbetsmiljö mitt i Helsingborg.
Tillgång till förstklassiga premiumprodukter och material.
Konkurrenskraftig lön / provisionsmodell baserad på din erfarenhet och skicklighet.
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka din ansökan (CV samt personligt brev) till oss så snart som möjligt! Vi intervjuar kandidater löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: lansnailab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humie Nails AB
(org.nr 559381-1986)
Nedre Långvinkelsgatan 47 (visa karta
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252 34 HELSINGBORG Arbetsplats
Nagel Mode Salong Jobbnummer
9943794