Städere/lokalvårdare
Edelweiss Städ AB / Städarjobb / Uddevalla Visa alla städarjobb i Uddevalla
2026-02-06
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edelweiss Städ AB i Uddevalla
, Orust
eller i hela Sverige
Om jobbet
Edelweiss Städ AB växer! Vi söker ny medarbetare i Uddevalla för tillsvidareanställning 75%, med möjlighet till ökad arbetstid. Tjänsten innefattar storstädningar, lokalstädningar och hemstädningar.
Körkort är ett KRAV då kunder bor i Uddevalla med omnejd.
Som person är du strukturerad, stresstålig och har en hög servicekänsla. Du är en glad och positiv person med stort intresse av att träffa nya människor och vill skapa en god kundkontakt samt arbetsmiljö. Vi önskar att du har erfarenhet inom yrket men vi är även intresserade av dig som är pedant och har en bra känsla för städning. Att ha öga för det lilla extra och tycka om att förgylla kundens önskemål. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: edelweisstad.info@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edelweiss Städ AB
(org.nr 559144-7445)
451 55 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9729248